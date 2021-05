La estrategia de Tuchel para eliminar a Real Madrid; con o sin Sergio Ramos

El alemán Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, aseguró que tienen que olvidarse del resultado de la ida de las semifinales de la Champions ante el Real Madrid y que este tiene "cero importancia" en cómo saldrán el miércoles al campo.



"Tenemos que olvidarnos del resultado de la ida. Queremos ganar, para eso preparo a mis jugadores. El resultado no tiene importancia en nuestra preparación y en cómo saldremos mañana al campo", dijo Tuchel en rueda de prensa sobre el 1-1 con el que parten los Blues en la vuelta ante el Real Madrid.



"Es una semifinal, con mucha presión. Confiar al 100 % en nosotros es necesario. No puedes enfrentarte al Madrid sin fe. Lo que aprendimos en la ida es que tenemos todo el derecho para estar en semifinales y que no teníamos que tener miedo por estar enfrente de los mejores equipos del mundo", añadió.

Tuchel también habló sobre la posible presencia de Sergio Ramos en el partido de este miércoles.



"Si Ramos juega o no... Es una difícil pregunta, porque no lo sé. Para el Madrid cambia mucho porque es el capitán, es el capitán del equipo más exitoso de Europa, pero no podemos pensar mucho en ello. Si juega, nos preparemos para ello", apuntó el alemán.



También mencionó la formación de los de Zinedine Zidane y la posibilidad de cambiar la defensa de cinco que utilizó en la ida.



"No sé si jugarán con cinco defensas o con tres, dependerá de si están Mendy y Ramos. No creo que lo importante sea la formación, ni de cómo jueguen ellos, dependerá de cómo lo hagamos nosotros y si estamos a nuestro mejor nivel", afirmó.

Concentrado en su propio equipo, Tuchel anunció que el medio croata Mateo Kovacic no se ha recuperado a tiempo y que no estará en el encuentro, pero que sí podrá contar con el defensa alemán Antonio Rudiger, quien jugará con una máscara por una lesión que sufre en la cara.



"Lo mejor es que estamos con la plantilla casi completa, en buena forma y con un buen resultado en la ida", dijo.



Además, el técnico germano animó a Timo Werner, que falló una clara ocasión contra el Madrid en la ida.



"A veces los delanteros fallan grandes ocasiones, es parte del juego. No hemos tomado aún ninguna decisión. Queda un entrenamiento y hay que ver cómo están todos. Confío en mis jugadores, juegue quien juegue mañana", aseguró Tuchel.