La final de la Champions League se jugará el 23 de agosto en Lisboa

Tras varias especulaciones, la Uefa tomó la decisión de cambiar la sede del al final de la Champions League y llevarla a Lisboa, uno de los tantos lugares que se habían mencionado y dond se disputó el partido definitivo del máximo torneo de clubes del 'Viejo Continente' en la temporada 2013/14, año en el que Real Madrid se convirtió en campeón luego de vencer al Atlético de Madrid.

El partido se disputará el próximo 23 de agosto y, aunque aún restan detalles, lo esencial parece definido. De igual manera, las eliminatorias de octavos de final pendientes, en las que se disputarán los partidos Manchester City vs Real Madrid; Barcelona vs Napoli; Bayern Munich vs Chelsea y Juventus vs Olympique de Lyon, se disputarán en los estadios de los equipos, tal como estaba dispuesto antes de la llegada de la pandemia.

En ese mismo sentido, el calendario, que se vio retrasado por cerca de tres meses, continuaría durante la segunda semana de agosto, posterior al término de la Serie A que termina el 2 de agosto y tras el cual se dará continuidad a los certámenes continentales. En principio la sede elegida era Estambul, sin embargo, la ciudad turca se vio obligada a renunciar a esta mención.

El otro torneo continental, la Europa League, también cambiará la final y pasará a Alemania, dejando de lado la elección realizada hace bastante tiempo para la ciudad polaca de Gdansk. Al igual que en la Champions, las llaves que disputarán Roma vs Sevilla e Inter vs Getafe (no han jugado ningún partido), deberán disputarse en los respectivos estadios, de igual manera se dará la vuelta de seis eliminatorias que quedaron interrumpidas apenas con el partido de ida.

En cuanto a la Champions League femenina, las ciudades elegidas son San Sebastian y Bilbao, en España. El evento concluirá entre el 21 de agosto y el 30 del mismo mes.