La pesadilla de David Ospina en el Camp Nou

El guardameta colombiano, David Ospina, vive una noche europea de pesadilla y se encontr√≥ con un temible Barcelona que lo ha hecho sufrir m√°s de lo esperado. La primera parte de Napoli, equipo del arquero antioque√Īo, ha sido bastante floja en lo defensivo y, aunque el primer gol pareci√≥ precedido de una clara falta ofensiva, lo cierto es que ni el futbolista colombiano ni ninguno de sus compa√Īeros esperaba un partido cuya primera parte concluyera 3-1.

Tal como lo mencionamos, el primer tanto del partido llegó luego de un tiro de esquina que recibió en soledad Lenglet, luego de haber empujado a su marcador, para cabecear al palo más lejano de Ospina y dejarlo sin posibilidad de reacción. El segundo tanto, donde la defensa hizo poco por detener a Messi, fue todo del futbolista argentino, quien eludió a dos jugadores del cuadro italiano y remató, nuevamente, al palo más lejano del arquero para que su estirada fuera infructuosa.

Y aunque pudieron ser cuatro anotaciones, el VAR actuó cuando no debió hacerlo para anular un tanto de Lionel Messi, quien bajó la pelota con el pecho y estuvo cerca de llegar a su doblete a falta de diez minutos para la conclusión. Sin embargo, luego de la anulación vino el tercero. Un error de Koulibaly y un robo del propio argentino, terminó en una falta dentro del área que ejecutó con maestría Luis Suárez para poner fin a unos durísimos 45 minutos tanto para el colombiano como para su equipo.

A falta de pocos minutos para la conclusión del partido, Insigne descontó de penal para los italianos y, aunque luce imposible una remontada, lo cierto es que Barcelona tiene todo dado para avanzar a los cuartos de final y continuar con una buena racha frente a los italianos, siendo, en esta ocasión, David Ospina uno de los más perjudicados.

Pese a todo esto, la actuación del futbolista colombiano ha sido buena y respondió a los ataques en la medida de las posibilidades.

Así fue el gol anulado a Lionel Messi.

Leo Messi's disallowed goal due to handball! The GOAT is on ūüĒ•ūüĒ•ūüĒ• #UCL pic.twitter.com/fBq1Esk4kl