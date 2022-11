Lanzan los dados por la Champions: probables encuentros para los octavos de final

La Champions League ya pasó su fase de grupos, conoció los 16 clasificados y ahora piensa en lo que serán los octavos de final, un sorteo que se dará hasta el próximo lunes 7 de noviembre, pero que ya tiene con mucha expectativa a todos los aficionados.

En las últimas horas, varias personas volvieron a acudir a la probabilidad, entre ellos MisterChip, que dio a conocer los posibles encuentros que se pueden dar en estos octavos, mismos que se disputarán sobre la segunda semana de febrero del 2023.

Bayern Múnich vs. Liverpool tiene el 40% de probabilidad de que ocurra, por lo que es uno de los partidos más esperados, más tras ver el nivel que tiene cada uno, donde el equipo alemán logró clasificar con una campaña perfecta de los seis partidos ganados.

El siguiente encuentro con mayor probabilidad, 23% en total, es Bayern Múnich vs. AC Milan, otro considerado 'partidazo' porque el equipo italiano ha sido una de las novedades más positivas que se ha visto en esta edición de la Champions.

¿Cuáles son los otros duelos más probables?

Napoli vs. Dortmund: 22%

Real Madrid vs. Liverpool: 20%

Manchester City vs. AC Milan: 17%

PSG vs. Chelsea: 13%

Real Madrid vs. PSG: 11%

Hasta el 7 de noviembre sobre las 6:AM (hora Colombia) se podrá conocer el próximo ganador.