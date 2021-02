Lazio vs Bayern Múnich: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Un paso en falso del vigente campeón podrá ser un terremoto en el planeta fútbol. El gigante bávaro, Bayern Múnich lleva 17 partidos sin perder en la Champions League (16 triunfos, 1 empate), un récord absoluto, por lo cual, la Lazio quiere intentar acabar con ese invicto.

LAZIO VS BAYERN MÚNICH: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ARGENTINA, COLOMBIA, MÉXICO

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Lazio vs Bayern Múnich se puede ver en Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur, Fox Sports. En Estados Unidos transmite TUDN.com, Univision NOW, TUDNxtra, TUDN App, ZonaFutbol, CBS All Access, Galavision y En México lo hace ESPN2 Norte, ESPN Play Norte.

España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

Pero el sábado el líder de la Bundesliga empató en Fráncfort (1-1), cinco días después de haber igualado también en casa (3-3) contra el humilde Arminia Bielefeld. Su ventaja sobre el Leipzig (2º) se ha reducido a dos puntos.

"Dejarnos cinco puntos en una semana es mucho para el Bayern y no es lo que esperamos", señaló el sábado el patrón del club Karl-Heinz Rummenigge, recordando que solo vale la victoria en Múnich, a pesar de la larga lista de bajas por coronavirus o lesión (Benjamin Pavard y Thomas Muller, positivos, están en cuarentena; Serge Gnabry, Corentin Tolisso y Douglas Costa lesionados).

En la Lazio, una semana después de una dura derrota (3-1) frente al líder de la Serie A, el Inter de Milán, los jugadores dirigidos por Simone Inzaghi lograron el triunfo con un tanto del español Luis Alberto ante la Sampdoria (1-0). Son quintos y tienen una buena serie de siete victorias y una derrota en ocho partidos.