Lenglet, jugador del Barcelona: "El Nápoles es un equipo difícil de ganar"

El francés Clement Lenglet aseguró que el Nápoles, rival del Barcelona en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, es un equipo "difícil de ganar", por lo que los azulgrana tendrán que hacer "un buen partido" para estar en la fase final de Lisboa.



En unas declaraciones ofrecidas por el club azulgrana, el central admitió que después del 1-1 de la ida, el Barça tiene "una pequeña ventaja", aunque "no demasiado grande".



"Tendremos que hacer un buen partido para clasificarnos y viajar a Portugal. Después lucharemos por llegar lo más lejos posible", aseguró.



Se refirió al belga Dries Mertens, una de las referencias ofensivas de los napolitanos. "No pude jugar contra él en la ida, pero si en la pretemporada. Es muy rápido en los primeros tres metros, puede moverse bien alrededor y le gusta correr por detrás de los defensas y es letal cerca de portería. Marcó un buen gol en el partido de ida", recordó.



En general comentó que sus referentes en defensa han sido jugadores como Laurent Blanc o Gerard Piqué, jugadores que "siempre" le han inspirado.



"Empecé a jugar a fútbol como centrocampista, pero cuando tenía 11 años fiché por un club más grande y vieron mis cualidades como defensa", recordó.



En cuanto a los delanteros europeos que más le llaman la atención en Europa, Lenglet habla de Lewandowski. "Es un delantero muy habilidoso y muy bueno de cara a portería y en el interior del área. Además, es muy físico y tienes que estar muy atento en todo momento ya que te puede marcar la diferencia", dijo.



También destacó a Lukaku, un delantero "muy difícil defender", porque se trata de "un jugador grande y con mucha fuerza", por lo cual prefiere "no estar demasiado cerca de su juego para evitar que dé la vuelta".



"Rashford es muy rápido en los primeros metros y se debe evitar que encare portería, mientras que Mané y Salah son dos jugadores explosivos que se complementan muy bien con Firmino, ya que crea espacios para los otros dos", añadió.