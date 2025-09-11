Linda Caicedo, clave en victoria de Real Madrid en Champions League

Linda participó en el primer gol de Real Madrid

A pesar de no marcar, Linda Caicedo fue clave en el triunfo de Real Madrid con su desequilibrio y potencial ofensivo.

La colombiano tuvo participación en el primer gol del equipo español, ya que luego de un remate suyo se generó un rebote, el cual aprovechó Filippa Angeldal para abrir el marcador.

Posteriormente, Real Madrid amplió la ventaja en el minuto 35 con tanto de Signe Bruun.

El Eintracht Frankfurt descontó sobre el minuto 45 con gol de Nicole Anyomi.