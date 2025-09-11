Actualizado:
Linda Caicedo, clave en victoria de Real Madrid en Champions League
Real Madrid derrotó a Eintracht Frankfurt en la tercera ronda clasificatoria.
La delantera colombiana Linda Caicedo fue determinante este jueves 11 de septiembre en el triunfo 2-1 de Real Madrid sobre Eintracht Frankfurt en el partido de ida de la tercera ronda clasificatoria de la Champions League femenina.
Caicedo, a pesar de algunas dudas sobre su continuidad en el equipo merengue, fue titular y estuvo en cancha durante 75 minutos antes de ser sustituida por Eva María Navarro.
🎥 RESUMEN 🎥— Real Madrid C.F. (@realmadridfem) September 11, 2025
🆚 @EintrachtFrauen 1-2 @RealMadridFem
🏆 Tercera ronda de la @UWCL | Ida pic.twitter.com/9NWx918REd
Linda participó en el primer gol de Real Madrid
A pesar de no marcar, Linda Caicedo fue clave en el triunfo de Real Madrid con su desequilibrio y potencial ofensivo.
La colombiano tuvo participación en el primer gol del equipo español, ya que luego de un remate suyo se generó un rebote, el cual aprovechó Filippa Angeldal para abrir el marcador.
Posteriormente, Real Madrid amplió la ventaja en el minuto 35 con tanto de Signe Bruun.
El Eintracht Frankfurt descontó sobre el minuto 45 con gol de Nicole Anyomi.
El partido de vuelta y en el que Real Madrid buscará la clasificación a la fase de la liga de la UEFA Champions League está programado para el jueves 18 de septiembre en condición de local.
