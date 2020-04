Lista de grandes ausentes para la próxima Champions si no se acaban las ligas en Europa

Ante el compromiso de la UEFA de atender a criterios deportivos de la campaña 2019/20, si las ligas nacionales no se resuelven por la pandemia de la COVID-19, la Liga de Campeones 2020-21 presentaría un cartel con notables ausencias, novedades interesantes y regresos tras campañas sin jugar la fase de grupos de la máxima competición continental.



Equipos como el Atlético de Madrid, que tiene aún la baza de ganar la presente edición al haberse metido en los cuartos de final tras eliminar al campeón, el Liverpool; Tottenham, ya eliminado pero aún vigente subcampeón del torneo, y otros como Arsenal, Roma, Nápoles, Lyon o PSV Eindhoven, por ejemplo, se quedarían fuera.



El cuadro napolitano y el Lyon, no obstante, también tienen aún pendiente disputar la vuelta de octavos de final, aunque deben superar al Barcelona, con el que la escuadra italiana empató a uno en San Paolo, y al Juventus, al que el conjunto francés superó por 1-0 en casa.



La Federación Española (RFEF) fue la primera en anunciar, bajo esos criterios deportivos, cuál sería su decisión en el caso de que LaLiga no pudiera reanudarse, lo que generó el disgusto y grandes críticas por parte de los 'afectados'.



El equipo de Diego Pablo Simeone se ha mostrado bajo la dirección del argentino como uno de los conjuntos más competitivos en las últimas temporadas, en las que, por ejemplo, alcanzó las finales de 2014 y 2016, ambas perdidas frente a su eterno rival, el Real Madrid.

La irregularidad liguera, si no se alza con el título, le puede dejar con el varapalo de quedarse sin Champions por primera vez en años y tener que disputar la Liga Europa, a la que entraría junto al Getafe y probablemente el Athletic por la vía Copa del Rey.



El Sevilla retornaría dos años después a la primera competición continental para tratar de tener un protagonismo que se le resiste en ella, y lo más significado sería la vuelta de la Real Sociedad seis cursos después.



El Valencia, que cayó en los octavos de final de la presente edición ante el Atalanta, se quedaría fuera de Europa, al igual que otro habitual como el Villarreal. Ambos están a las puertas y sería un mazazo deportivo y económico.



El Tottenham de Jose Mourinho pasaría de disputar la final del Wanda Metropolitano a caer en esta edición ante el sorprendente RB Leipzig a ni siquiera entrar en Europa, ya que es octavo en la Premier, en la que el Arsenal, otro 'clásico', es noveno. Junto al Liverpool entrarían el Manchester City, el Leicester y el Chelsea y otro histórico y campeón de la Champions, el Manchester United, se tendría que contentar con la Liga Europa al ser quinto.

Juventus, Lazio, Inter y Atalanta serían los representantes de la Serie A italiana, que abocaría al Roma y al Nápoles a la Liga Europa y al Milan, séptimo de la competición doméstica, a volver a ver torneos continentales por televisión.



Bayern Múnich, Borussia Dortmund, RB Leipzig y Borussia Monchengladbach integran el cuarteto de la Bundesliga en esta suposición, que deja fuera a Bayer Leverkusen y al Schalke, otros dos conjuntos con tradición Champions.



Dueño absoluto de la Ligue 1, el PSG encabeza la armada francesa, que tiene también asegurada la presencia en la fase de grupos del Olympique Marsella. Su vuelta es destacada, como rutilante la posibilidad de que llegue el Rennes, que deberá ganarse la clasificación por el sistema previo que se defina.



En cambio, un habitual como el Olympique Lyon, séptimo a estas alturas de año, no podría repetir participación. Tampoco estará el Mónaco de Robert Moreno, que era noveno cuando se paró la liga por el coronavirus.



La Eredivisie es la primera gran liga europea suspendida definitivamente. Lo hace sin proclamar campeón, con el Ajax y el AZ Alkmaar empatados en cabeza y con el billete de Champions. El Feyenoord iría junto al PSV y al Willem II a la Liga Europa.



En Bélgica tampoco se volverá a jugar pero queda por zanjarse cómo será en su caso. El Brujas lideraba la tabla con nada menos que quince puntos de ventaja sobre el Gante, que tendría que acudir a la previa. El otrora dominador Anderlecht no jugaría en Europa ni siquiera al ser octavo.



El Oporto, merced a un punto de ventaja sobre el Benfica, entraría esta vez directamente en la fase de grupos de la Champions y abocaría a las 'águilas' a la siempre peligrosa previa que ya sufrieron esta pasada campaña los 'dragones'.



Los grandes acorazados turcos esta vez se quedarían sin plaza, que tendría garantizada el Trabzonspor, otra de las grandes novedades, mientras que el Istanbul Basaksehir, que se ha ido curtiendo estos últimos tiempos en la Liga Europa, tendría que acudir a la previa. El Galatasaray, el tradicional cuadro otomano, se quedaría en el segundo torneo europeo.



El Zenit San Petersburgo, líder destacado en Rusia, y Lokomotiv de Moscú, son sus bazas con el Krasnodar pendiente de la previa, en tanto que el Shakhtar Donetsk de nuevo garantiza la plaza de Ucrania con el Dinamo de Kiev, otro histórico, pendiente de clasificarse.