Liverpool vs Leipzig: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Lastrado por la pérdida de puntería de su tridente ofensivo, si el Liverpool quiere ir lejos en Champions League, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané deben recuperar su filo contra el Leipzig en la vuelta de octavos de final en Budapest.

LIVERPOOL VS LEIPZIG: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Liverpool vs Leipzig se puede ver en ESPN Play Sur, FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur. En Estados Unidos transmite TUDN App, Univision NOW, Paramount+, TUDN.com, ZonaFutbol, Galavision, TUDNxtra y En México lo hace ESPN Play Norte, ESPN2 Norte. Movistar+, Movistar Liga de Campeones 1 y Mitele Plus llevan el juego por televisión en España.



España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

En el partido de ida, también disputado en Hungría debido a las restricciones sanitarias, los 'Reds' tomaron ventaja al ganar 2-0 'en campo contrario'. Pero estos dos goles, llegaron con algo de suerte por unos errores defensivos aprovechados por Salah y Mané.

La vuelta 'en casa' se juega también en el Puskas Arena de Budapest y, tan extraño como pueda parecer, es casi un alivio para el Liverpool, que no consigue nada bueno en Anfield.

El club acaba de perder seis veces consecutivas en el campeonato, algo nunca visto en 129 años de historia, dejando a adversarios modestos como Burnley o Fulham marcharse con los tres puntos.

Y si la defensa del Liverpool ha tenido su parte de culpa en esta serie negra, el ataque tampoco se salva de la quema.

En las 6 derrotas, 4 fueron por 1-0, y, al margen de un penal de Salah en la derrota contra el City (1-4), el Liverpool no ha marcado en Anfield en 2021.