Liverpool vs Real Madrid: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El Real Madrid debe superar el duro examen de Anfield para acceder tres años después a las semifinales de la Liga de Campeones, un reto que encara con dos goles de ventaja tras el 3-1 de la ida pero al límite en su físico y plagado de bajas importantes que provocan que Zinedine Zidane presente una defensa de circunstancias.

LIVERPOOL VS REAL MADRID: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Liverpool vs Real Madrid se puede ver en ESPN Play Sur e ESPN2 Sur. En Estados Unidos transmite TUDN.com, ZonaFutbol, Paramount+, Univision NOW, Univision, TUDN USA, TUDN Radio, TUDN App y En México lo hace Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App. Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus llevan el juego por televisión en España.



España: 9:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico)

La ilusión madridista de dar un paso firme hacia la decimocuarta Copa de Europa, con un rival del perfil del Chelsea en el horizonte de semifinales y una final soñada, pasa por el mítico Anfield. Con un factor a favor, la ausencia de un público que empuja en volandas a la épica al Liverpool, pero varios en contra de Zidane.

El gran especialista de la 'Champions', que solo perdió una eliminatoria y fue el único que conquistó tres ediciones consecutivas, advirtió de que el físico de sus jugadores ha llegado al límite y que las bajas, que alcanzan las 50 este curso, atacan al Real Madrid en un momento decisivo en el que se deciden los títulos grandes.

A la cita acude teniendo que inventar soluciones en una defensa plagada de ausencias. Sin sus centrales titulares, Sergio Ramos y Raphael Varane con coronavirus, sin su lateral derecho titular, Dani Carvajal, ni el improvisado sustituto que se convirtió en imprescindible, Lucas Vázquez. Con Eden Hazard sin prisa por volver. Le faltarán referentes a Zidane sobre el campo pero nunca la entrega de sus jugadores. Una vez más los unió a todos en el esfuerzo y encontró el apoyo de los menos habituales para sostener el clásico y ganar opciones en la defensa de la corona liguera.

Y tiene que apostar por ellos. Con el brasileño Militao pasando de la grada a jugar tres partidos consecutivos decisivos. La opción de tener que dar entrada a Marcelo en la banda izquierda y pasar a Ferland Mendy a la derecha o alinear de inicio a Álvaro Odriozola al que se le vio falto de ritmo en el clásico.

El Liverpool se encomienda al milagro por tercer año consecutivo. Le funcionó hace tres contra el Barcelona, en una de las mayores remontadas que se recuerdan en la orilla roja del Mersey. Los hombres de Klopp le dieron la vuelta a un 3-0 ante un Anfield enfervorecido. Misma estrategia buscaron el año pasado, cuando tenían que voltear un 1-0 contra el Atlético de Madrid. Y estuvieron a punto de conseguirlo.

Los ingleses volcaron todo su ser en la meta de un Jan Oblak que lo sacó casi todo y aunque el Liverpool forzó la prórroga y llegó a disfrutar de unos minutos de ventaja en esta, los goles de Marcos Llorente y Álvaro Morata echaron por tierra a la última gran afición antes de la pandemia.