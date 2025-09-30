Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 14:50
Llegó primero el autogol: Ríos deja perdiendo a Benfica en Champions
Richard Ríos anotó autogol en el duelo entre Benfica vs Chelsea en la segunda fecha de la Champions League.
Inició una nueva fecha de la Champions League en donde dos de los principales protagonistas son Chelsea y Benfica, dos escuadras que se enfrentarán en el Stamford Bridge en busca de sumar otros tres puntos en la tabla de posiciones para irse consolidando en la siguiente instancia de la competencia.
Benfica no solo tenía en contra auspiciar como visitante, sino que también tendría que jugar en contra de Richard Ríos, quien inició como titular en este nueva jornada, pero terminó decepcionando al voto de confianza del estratega al marcar un autogol que obliga a la escuadra portuguesa a remar en contra del marcador en una de las plazas más difíciles de Inglaterra.
Richard Ríos anota autogol en el duelo ante Chelsea por Champions League
La segunda fecha de la Champions League comenzó bastante movida, con resultados sorpresivos y varios partidos que terminaron con lluvia de goles como la victoria de Real Madrid y la de Bayern Múnich.
Uno que va quedando corto de goles y que se ha mostrado más parejo es el de Chelsea vs Benfica, el cual cerró la primera parte con una corta diferencia a favor de Chelsea y que fue protagonizada por el mediocampista de la Selección Colombia, Richard Ríos.
El antioqueño de 25 años intentó despejar una pelota enviada por parte de Alejandro Garnacho al área chica, pero el remate se le fue desviado y terminó evocando la pelota con la red para el gol a favor del equipo comandado por Enzo Maresca.
🚨 OWN GOAL BY RICHARD RIOS FOR CHELSEA 🔥pic.twitter.com/pF2r4EhXvo— KinG £ (@xKGx__) September 30, 2025
Próximo partido de Richard Ríos con Benfica
El siguiente reto de Richard Ríos con la camiseta de Benfica será en el clásico de Portugal contra Porto en el Estadio do Dragão el domingo 5 de octubre sobre las 15:15.
