Mié, 26/11/2025 - 09:45
"Lo tiene en el bolsillo" duro dardo de jugador del Chelsea a Lamine
El jugador del Chelsea no se guardó nada cuando le preguntaron por el duelo Cucurella-Lamine.
El Chelsea se impuso 3-0 con facilidad ante un Barcelona que se vio completamente desdibujado ante el poderío del equipo londinense, no lograban sacar el balón ni hacer posesiones largas y sus grandes figuras pasaban desapercibidas, además la insólita expulsión de Ronald Araujo, quien parece haber condenado tanto su futuro como su relación con la hinchada, terminó de torcer un complicadísimo partido para los dirigidos por Hansi Flick.
"Los favoritos somos nosotros, el Barcelona no"
Robert Sánchez, arquero español que milita en el Chelsea, no se guardó nada cuando habló con la prensa después de la victoria sobre el Barcelona, habló de su equipo e incluso aprovechó para tirarle una pullita a su compañero de selección Lamine Yamal.
"Lo tiene en el bolsillo", fue lo que respondió el guardameta cuando le preguntaron como había visto el duelo entre la joven estrella y su compañero Cucurella, además se animó a menospreciar al equipo español que si bien no está pasando su mejor momento igualmente es el Barcelona y siempre será un rival difícil de vencer, pero para el español no es así.
"Todos se creen favoritos hasta que llega la Premier, yo no veo a ese equipo favorito, los favoritos somos nosotros, no ellos."
Unas declaraciones que seguramente no caerán bien en Barcelona.
El Barcelona contra las cuerdas y el Chelsea respira
Más allá de las declaraciones de Robert Sánchez ambos equipos vivían la misma situación, 4 partidos, 7 puntos y no muy buenas sensaciones, la victoria era fundamental para ambos pensando en meterse directamente entre los ocho mejores de la Champions y no tener que jugar el playoff previo a los octavos de final, sin embargo, el que ganó fue el Chelsea que ahora respira y se ubica en las primeras posiciones con 10 puntos, mientras que el Barcelona cae y mucho en la tabla necesitando sumar en los últimos 3 partidos para intentar escapar de ese playoff que puede complicar.
