"Lo tiene en el bolsillo" duro dardo de jugador del Chelsea a Lamine

"Los favoritos somos nosotros, el Barcelona no"

Robert Sánchez, arquero español que milita en el Chelsea, no se guardó nada cuando habló con la prensa después de la victoria sobre el Barcelona, habló de su equipo e incluso aprovechó para tirarle una pullita a su compañero de selección Lamine Yamal.

"Lo tiene en el bolsillo", fue lo que respondió el guardameta cuando le preguntaron como había visto el duelo entre la joven estrella y su compañero Cucurella, además se animó a menospreciar al equipo español que si bien no está pasando su mejor momento igualmente es el Barcelona y siempre será un rival difícil de vencer, pero para el español no es así.

"Todos se creen favoritos hasta que llega la Premier, yo no veo a ese equipo favorito, los favoritos somos nosotros, no ellos."

Unas declaraciones que seguramente no caerán bien en Barcelona.