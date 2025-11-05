Luis Díaz atento: revelan lesión y tiempo de baja que tendrá Hakimi

En el marco de la fecha 4 en la presente edición de la UEFA Champions League, el PSG recibía la visita del Bayern Múnich, duelo de equipos que llegaban con puntaje perfecto en esta competencia y que tuvo al colombiano Luis Díaz como protagonista.

El delantero de la Selección Colombia fue titular en el equipo dirigido por el técnico Vincent Kompany y en la primera mitad del partido se destacó marcando un doblete, sin embargo, el guajiro manchó su buena presentación con una expulsión tras una fuerte entrada sobre Achraf Hakimi, la cual obligó al futbolista de Marruecos a salir sustituido del campo de juego.

