Luis Díaz atento: revelan lesión y tiempo de baja que tendrá Hakimi
Al futbolista de Marruecos se lo vio con lágrimas en sus ojos tras sufrir la lesión.
En el marco de la fecha 4 en la presente edición de la UEFA Champions League, el PSG recibía la visita del Bayern Múnich, duelo de equipos que llegaban con puntaje perfecto en esta competencia y que tuvo al colombiano Luis Díaz como protagonista.
El delantero de la Selección Colombia fue titular en el equipo dirigido por el técnico Vincent Kompany y en la primera mitad del partido se destacó marcando un doblete, sin embargo, el guajiro manchó su buena presentación con una expulsión tras una fuerte entrada sobre Achraf Hakimi, la cual obligó al futbolista de Marruecos a salir sustituido del campo de juego.
Lesión y tiempo de baja que tendrá Hakimi
Luego de ver las evidentes señales de dolor que mostró el futbolista del PSG tras la falta de Luis Díaz, había mucha expectativa de saber el tipo de lesión y el tiempo de baja que tendría el futbolista marroquí, especialmente porque los jugadores están en vísperas del Mundial del 2026.
Pues bien, para alivio de Hakimi y también de Luis Díaz, el defensor de 27 años presenta una rotura de sindesmosis con leve afectación deltoideo en el tobillo izquierdo, una lesión que no requiere de intervención quirúrgica, pero que si lo tendrá alejado de las canchas por casi 2 meses.
Luis Díaz envió mensaje a Hakimi
Es evidente que el futbolista colombiano jugó con vehemencia en aquella jugada, sin embargo, tanto el técnico del Bayern como el del PSG coinciden en que no hubo mala intención de Díaz y que solo buscaba recuperar el balón que Hakimi le había robado.
Una vez terminó el compromiso, el futbolista colombiano aplaudió la actuación de su equipo y sacar el resultado ante un rival como PSG con 10 hombres, pero además deseó pronta recuperación al defensor marroquí, al que ya había pedido disculpas en el campo de juego.
“Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, lo mejor o lo peor. Me dio pena no poder terminar el partido con mis compañeros, pero me enorgulleció su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta recuperación”, publicó Díaz en su cuenta de Instagram.
