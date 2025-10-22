Luis Díaz muy cerca de alcanzar un nuevo récord colombiano en Champions

Igualó a Falcao y se acerca al récord

Gracias a su gol, Díaz llegó a 12 anotaciones en la Champions, lo que lo dejó al nivel de Radamel Falcao García como los segundos colombianos con más goles en la historia del torneo. Con esto, el guajiro se posiciona a solo un gol del récord, actualmente en manos de Jackson Martínez, quien sumó 13 tantos en sus participaciones.

El hecho de que Díaz haya alcanzado ese registro con menos temporadas o apariciones que sus antecesores refuerza la idea de que se encuentra en un momento clave de su carrera. Su rendimiento confirma que no solo está para igualar cifras históricas, sino para superarlas.