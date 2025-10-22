Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 21:46
Luis Díaz muy cerca de alcanzar un nuevo récord colombiano en Champions
El colombiano anotó nuevamente con el Bayern y se aceró al récord.
Este miércoles, Luis Díaz se vistió de protagonista en Europa, con un remate certero en el área, anotó para su equipo, el Bayern Múnich, en su partido por la UEFA Champions League, lo que además de ayudar a su elenco le permitió alcanzar una marca personal muy importante.
Igualó a Falcao y se acerca al récord
Gracias a su gol, Díaz llegó a 12 anotaciones en la Champions, lo que lo dejó al nivel de Radamel Falcao García como los segundos colombianos con más goles en la historia del torneo. Con esto, el guajiro se posiciona a solo un gol del récord, actualmente en manos de Jackson Martínez, quien sumó 13 tantos en sus participaciones.
El hecho de que Díaz haya alcanzado ese registro con menos temporadas o apariciones que sus antecesores refuerza la idea de que se encuentra en un momento clave de su carrera. Su rendimiento confirma que no solo está para igualar cifras históricas, sino para superarlas.
El camino para marcar historia
Ahora, el colombiano camina hacia el hito que lo convertiría en el máximo goleador colombiano en la Champions League. Con su club en competencia y participando en fases decisivas regularmente, las oportunidades para alcanzar y superar a Jackson Martínez están cada vez más presentes.
En este sentido, Díaz no solo apunta a un récord personal, sino que también refuerza su legado como uno de los grandes futbolistas cafeteros en Europa. Cada gol suma, cada noche europea pesa, y está claro que el guajiro llegó para dejar huella.
Fuente
Antena 2