Luis Díaz no brilló, pero cumplió: así le fue en la victoria de Bayern en Champions
Bayern Múnich goleó en condición de visita al Pafos de Chipre.
El colombiano Luis Fernando Díaz volvió a ser titular este martes 30 de septiembre en Bayern Múnich en el partido frente a Pafos de Chipre, el cual fue válido por la fecha 2 de la fase de la liga en la UEFA Champions League.
Díaz disputó los primeros 45 minutos, en los que el gigante club alemán sentenció la victoria, ya que se fue al descanso con un marcador favorable de 4-1.
A pesar de mantener su habitual movilidad y desequilibrio por la banda izquierda, Lucho no pudo brillar como lo ha hecho en anteriores compromisos y se vio controlado por la zona defensiva de Pafos.
El colombiano disputó únicamente 45 minutos y en su lugar fue enviado al terreno de juego Serge Gnabry.
Durante el tiempo en cancha, Lucho tuvo una importante participación en la cuarta anotación de Bayern Múnich, la cual fue concretada por Harry Kane.
Lucho Díaz no pudo brillar
Al término del partido, el portal especializado Sofa Score le dio una calificación de 6,4 puntos al colombiano, después de estar 45 minutos en cancha en los que tocó en 39 ocasiones el balón.
Lucho tuvo una precisión del 90% en sus pases y no registró pases clave.
Por otro lado, el colombiano logró dos ritos a puerta, concretó dos regates y perdió en cuatro ocasiones el balón.
Próximo partido de Luis Díaz y Bayern Múnich
Después de la victoria sobre Pafos, Bayern Múnich y Luis Díaz volverán a la acción el sábado 4 de octubre visitando a Eintracht Frankfurt en la fecha 6 de la Bundesliga.
Por Champions League, la tercera fecha de la fase de la liga está programada para el 22 de octubre en condición de local contra el Club Brujas de Bélgica.
