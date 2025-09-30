Luis Díaz no brilló, pero cumplió: así le fue en la victoria de Bayern en Champions

El colombiano Luis Fernando Díaz volvió a ser titular este martes 30 de septiembre en Bayern Múnich en el partido frente a Pafos de Chipre, el cual fue válido por la fecha 2 de la fase de la liga en la UEFA Champions League.

Díaz disputó los primeros 45 minutos, en los que el gigante club alemán sentenció la victoria, ya que se fue al descanso con un marcador favorable de 4-1.

A pesar de mantener su habitual movilidad y desequilibrio por la banda izquierda, Lucho no pudo brillar como lo ha hecho en anteriores compromisos y se vio controlado por la zona defensiva de Pafos.

El colombiano disputó únicamente 45 minutos y en su lugar fue enviado al terreno de juego Serge Gnabry.

Durante el tiempo en cancha, Lucho tuvo una importante participación en la cuarta anotación de Bayern Múnich, la cual fue concretada por Harry Kane.