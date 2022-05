Luis Díaz puso a celebrar a LeBron James por clasificar a la final de la Champions

La clasificación de Liverpool a la final de la UEFA Champions League sigue generando reacciones. Uno de los más emocionados ha sido la estrella de la NBA LeBron James, quien a través de sus redes sociales demostró su felicidad por lo hecho por el equipo británico.

James, quien en 2021 adquirió una cantidad de acciones de Fenway Sports Group, empresa que es propietaria de Liverpool, Medias Rojas de Boston, entre otros, reaccionó en su cuenta de Twitter luego de confirmarse la clasificación de los 'reds' a la final de Champions.

"París, aquí vamos (París here we go)", fue la primera publicación del basquetbolista apenas finalizó el compromiso.

Posteriormente, King James compartió una fotografía de él con la camiseta de Liverpool, sonriendo y mirando al horizonte con el que demostró su alegría.

A las publicaciones de LeBron reaccionó la cuenta oficial de Liverpool y también como Jamie Carragher.

Según la prensa especializada, James invirtió 6.5 millones de dólares por el 2% de las acciones de Liverpool. Desde entonces, el basquetbolista ha multiplicado dicha cifra en al menos cinco veces.