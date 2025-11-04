Luis Díaz rompe la historia en Champions: firmó dos récords tras doblete

Llegó la hora de la verdad para el Bayern Múnich en uno de los vibrantes duelos que lo podían poner en problemas en esta temporada en donde suman puntaje perfecto en todas las competencias que han disputado y que ya han firmado un título en la Supercopa de Alemania.

El Paris Saint-Germain fue su rival en el Parque de los Príncipes de Francia y el partido dejó a Luis Fernando Díaz Marulanda como el protagonista, tanto para bien como para mal en el Bayern Múnich. Nuevamente, el club bávaro no tuvo problemas en conseguir otra victoria que estira su racha positiva en la temporada y ‘Lucho’ fue fundamental para conseguirlo.

Sobre los cuatro minutos, Luis Díaz rompió los ceros del arco custodiado por Lucas Chevalier. El extremo dio el golpe con un remate después de un rebote que cazó en el área. La pelota se desvió en un contrario y entró lentamente al arco parisino. Luego, antes de que acabara la primera mitad marcó el segundo para el contundente 0-2, pero, infortunadamente, tuvo que dejar el campo por una tarjeta roja tras una dura infracción a Achraf Hakimi.

Sin embargo, aunque vio su primera tarjeta roja, los dos goles que firmó en la Champions League le permitió, no solo estirar su cuota goleadora con el Bayern Múnich desde que recaló en Alemania, sino establecer un récord que tenía Jackson Martínez.

EL RÉCORD QUE FIRMÓ TRAS EL DOBLETE EN LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Este es el tercer tanto en esta Champions League para Luis Díaz después del que le marcó al Brujas. Ha dejado su nombre en alto y se condecoró como el máximo artillero colombiano en esta competencia. El primer tanto ya era de récord para el colombiano, pero, al haber anotado el segundo, se metió en los libros de historia al superar a Jackson Martínez.

Y es que, el delantero chocoano había impuesto el récord con el Porto y Atlético de Madrid al anotar 13 goles en la competencia. Hasta la fecha, era el máximo artillero de Colombia en el prestigioso certamen europeo. ‘Lucho’ lo superó con su doblete llegando a la cifra de los 14 tantos.

Luis Díaz también dejó su huella con el Porto, pero también marcó goles con el Liverpool y con el Bayern Múnich. En esta edición, sus tres goles le permitieron llegar a la cifra de los 14 tantos con la que dejó atrás a Jackson Martínez y se metió en la cima del escalafón para el país.

EL INESPERADO RÉCORD QUE TAMBIÉN FIRMÓ LUIS DÍAZ TRAS SU PRIMER GOL

No solo extendió su marca como el máximo artillero colombiano en la Liga de Campeones, pues, su primer gol a los cuatro minutos también le permitió superarse a sí mismo por la anotación más tempranera de un jugador colombiano en la historia de la Champions.

MisterChip afirmó en su cuenta de X que el colombiano marcó el primer gol sobre los 3 minutos y 22 segundos que le permitieron superar la marca que había conseguido con el Porto cuando marcó un tanto frente al Milan en el 2021. Esa anotación fue a los 5 minutos y 1 segundo.