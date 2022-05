Luis Díaz salvó del papelón al Liverpool: calificación que recibió y quién fue la figura

Qué calificación recibió Luis Díaz tras la victoria de Liverpool ante Villarreal como visitante

Luego de su actuación en casa del Villarreal, Luis Díaz recibió una calificación de 7.6 por parte de Sofascore, aplicación dedicada a medir el rendimiento de los futbolistas en cada uno de los encuentros. El mejor valorado fue Mané con 7.9.

No obstante, para la Champions League, la figura fue Luis Díaz, quien recibió el galardón como el 'Man of the Match'.