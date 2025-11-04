Luis Díaz sumó histórico anti récord: el primer jugador en sufrirlo

Este martes se jugaron los primeros partidos de la UEFA Champions League en la cuarta fecha del torneo más importante a nivel de clubes en Europa. Hubo presencia de jugadores colombianos y de qué manera con un enchufado Luis Fernando Díaz Marulanda que anotó un doblete.

Vea también: Bayern Múnich salió en defensa de Luis Díaz tras lesionar a Hakimi

Sobre los primeros cuatro minutos, el extremo guajiro abrió el marcador y sobre los 32 de la primera parte, puso el segundo con el que resistió el Bayern Múnich que se quedó con diez elementos, justamente por la infortunada tarjeta roja de ‘Lucho’ en una barrida que le provocó una dura lesión a Achraf Hakimi.

Una jugada que marcó a Luis Díaz por su sacrificio defensivo tratando de ir a la pelota en el forcejeo ante el marroquí. Al principio el colombiano fue amonestado y luego el VAR dejó en evidencia la dura entrada de Luis que acabó con su partido a los 45 minutos de la primera parte.

Noche de récords y de anti récords para Luis Díaz que, además, fue el primero de la historia en toda la competencia en sufrirlo y el quinto futbolista cafetero en ver la tarjeta roja en la UEFA Champions League.

EL ANTI RÉCORD DE LUIS DÍAZ EN LA CHAMPIONS LEAGUE: EL PRIMERO PARA COLOMBIA

De acuerdo con MisterChip que referenció en su cuenta de X, Luis Díaz es el primer jugador en la historia de la Champions League, y por ende, el primero de Colombia en marcar un doblete durante una primera parte y ver la expulsión todo en el mismo primer tiempo.

Por pocos segundos, Luis Fernando no se pudo salvar de ser expulsado y tampoco lo salvó de ser el primer futbolista en disputar la Liga de Campeones y ver la roja en la primera parte después de marcar dos goles.

Le puede interesar: Seleccionador argentino llegaría a la Liga BetPlay: firmaría con club bogotano

Antoine Griezmann también sufrió lo mismo, pero con la excepción de que su expulsión se dio después de la primera parte. En un enfrentamiento entre el Atlético de Madrid vs Liverpool en 2021 que perdieron los españoles, el francés marcó dos goles en los 45 minutos iniciales y vio la roja a los 52 minutos.

Luis Díaz es el quinto colombiano en ver una roja en la Liga de Campeones tras Mario Alberto Yepes, Juan Camilo Zúñiga, Santiago Arias y Juan Guillermo Cuadrado. Sin embargo, el guajiro fue el primero en verla durante una primera parte.

LOS RÉCORDS QUE LOGRÓ LUIS DÍAZ

Pese a este anti récord con el primer jugador de la historia de la Champions en lograr el doblete y ser expulsado en una primera parte, ‘Lucho’ quedó marcado por este tema, pero, durante los 45 minutos que pudo actuar, rompió dos marcas para el Fútbol Colombiano.

Con su gol a los cuatro minutos, Luis Díaz se superó a sí mismo como el gol más rápido de un jugador colombiano en la historia de la UEFA Champions League. ‘Lucho’ había marcado el gol más rápido en 2021 jugando con el Porto ante el Milan anotando a los cinco minutos.

Lea también: Un referente de Nacional compraría al Deportivo Pereira

Además de esta situación, su doblete le permitió superar a Jackson Martínez, que era antes de este partido el máximo artillero colombiano en la UEFA Champions League con 13 goles. ‘Lucho’ marcó dos goles que lo hacen sumar 14 anotaciones vistiendo las camisetas del Porto, Liverpool y ahora el Bayern Múnich.