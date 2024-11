Luis Enrique sacó el paraguas tras la fea presentación del PSG en Champions

"Nuestra clasificación no es merecida" en la Liga de Campeones, declaró el entrenador del París Saint-Germain Luis Enrique este viernes, añadiendo que tiene "mucha confianza" a pesar de la nueva derrota, el martes ante el Bayern Múnich (1-0).

"Me siento muy confiado, sobre la clasificación en la Liga de Campeones deberíamos tener al menos nueve puntos, nuestra clasificación no es merecida", explicó el español en una rueda de prensa en el Campus PSG, en Poissy, afueras de París.

"Lo que vi en Múnich me gustó, evidentemente no fue suficiente y sobre todo la última media hora, diez contra once", señaló sobre la expulsión de Ousmane Dembelé.

"Es normal que tengamos más dudas en Liga de Campeones, a través de los resultados las cosas salen bien", continuó.

Con cuatro puntos en cinco partidos, el PSG es 25º de 36 equipos en la Champions, amenazado de eliminación -finalizar más allá de la 24ª posición- cuando quedan tres partidos.

Mejor le van las cosas en la Ligue 1, con seis puntos de ventaja sobre el Mónaco, antes de enfrentarse al Nantes el sábado en la 13ª fecha.

"Podemos mejorar, pero soy muy optimista", dijo, añadiendo que las críticas y los malos resultados "tienen repercusiones, está claro". "Pero no sobre mí, que no leo la prensa", subrayó una vez más.

"Todo lo que se dice en el exterior afecta a los jugadores porque son seres humanos. Estamos en una situación muy similar a la del año pasado (cuando el PSG estuvo cerca de la eliminación en la primera ronda de la Champions antes de alcanzar las semifinales)", recordó.