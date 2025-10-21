Actualizado:
Luis Suárez conmueve a Europa: "Es el mejor momento de mi vida"
El delantero colombiano es una de las figuras de Sporting de Lisboa.
El delantero colombiano Luis Suárez vive un presente brillante en el Sporting de Portugal. En la antesala del duelo frente al Olympique de Marsella por la Champions League, el atacante aseguró que atraviesa “el mejor momento de su carrera y de su vida”, después de haber superado etapas difíciles marcadas por una lesión y problemas emocionales.
“Estoy en el mejor momento de mi carrera y de mi vida. Aún me quedan vacíos por llenar, pero trabajo en ello a diario”, expresó Suárez en conferencia de prensa este martes, mostrando una versión más madura y reflexiva de sí mismo.
El futbolista samario de 27 años llegó al Sporting en julio y rápidamente se ganó la confianza del técnico y el cariño de la afición. “Llegué al Sporting para ser feliz, y lo estoy siendo desde el primer momento. La gente me hace sentir a gusto, mi familia está encantada”, agregó.
Suárez ha respondido con goles. En su primera temporada con el club portugués suma siete tantos y dos asistencias en 12 partidos, cifras que lo convierten en uno de los atacantes más efectivos del inicio de campaña.
El delantero recordó también los años difíciles que vivió en el Almería, donde sufrió una grave lesión y una depresión que lo apartaron de las canchas durante varios meses. “Creo que han sido años malos, pero ahora mismo, a nivel personal, es total plenitud”, confesó con sinceridad.
El duelo ante el Marsella tendrá un componente emocional especial, pues Suárez militó brevemente en el conjunto francés. Sin embargo, el colombiano aclaró que el verdadero significado del encuentro radica en la Champions League, un torneo que soñó disputar desde niño.
“En ese proceso tenía un poco de presión. Las ganas de jugar la Champions siempre estaban en mi cabeza”, admitió el exjugador de Almería y Granada.
Finalmente, Suárez destacó la importancia de valorar el camino recorrido: “Me ha costado mucho estar en este tipo de partidos. Cuando vienes de tan abajo, jugar en la máxima competición europea es algo muy bonito”. Su historia, marcada por la resiliencia, refleja un renacer deportivo y personal en el fútbol europeo.
