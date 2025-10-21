Luis Suárez conmueve a Europa: "Es el mejor momento de mi vida"

El delantero colombiano Luis Suárez vive un presente brillante en el Sporting de Portugal. En la antesala del duelo frente al Olympique de Marsella por la Champions League, el atacante aseguró que atraviesa “el mejor momento de su carrera y de su vida”, después de haber superado etapas difíciles marcadas por una lesión y problemas emocionales.

“Estoy en el mejor momento de mi carrera y de mi vida. Aún me quedan vacíos por llenar, pero trabajo en ello a diario”, expresó Suárez en conferencia de prensa este martes, mostrando una versión más madura y reflexiva de sí mismo.

El futbolista samario de 27 años llegó al Sporting en julio y rápidamente se ganó la confianza del técnico y el cariño de la afición. “Llegué al Sporting para ser feliz, y lo estoy siendo desde el primer momento. La gente me hace sentir a gusto, mi familia está encantada”, agregó.

Suárez ha respondido con goles. En su primera temporada con el club portugués suma siete tantos y dos asistencias en 12 partidos, cifras que lo convierten en uno de los atacantes más efectivos del inicio de campaña.