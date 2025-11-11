Lyon vs Wolfsburgo EN VIVO, 11 de noviembre: hora y canal Champions Femenina

Duelo de campeonas de la UEFA Champions League con un vibrante encuentro que dará de qué hablar en Europa. Olympique de Lyon recibe en su casa la visita del Wolfsburgo con un comienzo perfecto de las dos instituciones que siguen en la parte alta y que, si se dan algunos resultados, la ganadora podría tomar el liderato en soledad.

En la primera fecha, el Lyon le ganó al Arsenal con un marcador de 1-2 en Londres. Las actuales campeonas no pudieron ante las francesas que son potencia a nivel mundial. Además, en la segunda fecha, superaron al Pölten con un contundente 3-0. De esa forma y superando duras pruebas, lograron llegar a esta tercera jornada con la posibilidad de seguir con puntaje perfecto.

Por su parte, el Wolfsburgo, con una eterna Alexandra Popp dentro de la institución quiere seguir dando de qué hablar en la tercera fecha, pues, también superó a duros rivales como al PSG en la primera jornada con un categórico 4-0 y luego superaron al Valerenga para ponerse al frente de la tabla de posiciones con puntaje perfecto igual que su rival de turno en esta jornada.

Ambas salieron campeonas de Europa y aspiran poder llegar a ganar otra vez el título más importante del continente, especialmente con el nuevo formato de la Liga de Campeones.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER LYON VS WOLFSBURGO POR LA TERCERA FECHA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA ESTE MARTES 11 DE NOVIEMBRE

El partido entre Lyon vs Wolfsburgo que se jugará en Francia este martes 11 de noviembre será parte de la tercera jornada de la UEFA Champions League con el formato de la Liga. El partido arrancará a las 3 de la tarde en horario de Colombia y podrá verse por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL LYON VS WOLFSBURGO

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.