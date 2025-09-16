Actualizado:
Mala suerte para Real Madrid en Champions: figura se lesionó
Real Madrid perdió a figura en el duelo contra Marsella.
Mala suerte tuvo este martes 16 de septiembre Real Madrid en la fecha 1 de la UEFA Champions League al perder a una de sus figuras por lesión en el partido contra Olympique de Marsella
Se trata del lateral derecho Trent Alexander-Arnold, que solo pudo disputar cinco minutos al sufrir una molestia en la pierna izquierda que lo obligó a ser sustituido.
Trent Alexander Arnold has left the pitch after just 5 minutes with an injury🤕🤕 pic.twitter.com/VpPPqbhsjx— Football centre (@footballnews706) September 16, 2025
En lugar del defensor británico fue enviado al terreno de juego Daniel Carvajal, con quien ha alternado la posición de lateral derecho.
Al momento de recibir la asistencia médica, Trent Alexander-Arnold encendió las alarmas, ya se le realizaron las respectivas pruebas para conocer la estabilidad de la rodilla.
Mala suerte de Arnold en Real Madrid
A pesar de haber despertado gran expectativa, el lateral derecho Trent Alexander Arnold no ha tenido suerte en Real Madrid.
El zaguero solo ha sumado 151 minutos, que se reparten en cuatro partidos por la Liga de España.
Arnold únicamente ha sido titular en dos compromisos.
