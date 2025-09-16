Mala suerte para Real Madrid en Champions: figura se lesionó

Mala suerte tuvo este martes 16 de septiembre Real Madrid en la fecha 1 de la UEFA Champions League al perder a una de sus figuras por lesión en el partido contra Olympique de Marsella

Se trata del lateral derecho Trent Alexander-Arnold, que solo pudo disputar cinco minutos al sufrir una molestia en la pierna izquierda que lo obligó a ser sustituido.