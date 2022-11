Manchester City no contará con Erling Haaland para enfrentar al Sevilla

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, confirmó que Erling Haaland no se encuentra aún al 100%; por lo que decidieron no correr riesgos en el encuentro de la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League ante Sevilla.

El noruego, que no jugó contra Leicester City en la Premier League por un problema muscular, no estará en el campo de juego por un partido en el que los ‘Citizens’ ya no tienen nada por jugarse.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro ante Sevilla, Guardiola afirmó que “se encuentra mejor. En comparación con el sábado, el domingo, el lunes… Cada día está mejor. Aún no está al 100 por ciento y no queremos tomar riesgos con él. Espero poder contar con él contra el Fulham”.

Aunque es posible que el entrenado español realice varias rotaciones para el partido con la intención de enfocarse en la Premier League, competición en la que se encuentran en la segunda casilla por detrás del Arsenal.

El entrenador español indicó: “por supuesto que queremos ganar el partido y seguir probando cosas. Por el prestigio que tiene esto, tenemos que lograrlo”.

Guardiola aseguró que empleará una alineación alterna para enfrentarse ante el Sevilla: “hemos jugado en Brighton, en Alemania. Tengo que ver cómo están los jugadores. Los menos habituales jugarán, pero tengo que echar un vistazo al entrenamiento”.

Finalmente, Guardiola fue cuestionado sobre darle minutos a los jugadores que han tenido poca presencia en el campo de juego en lo que va de la temporada, y se refirió a la Copa del Mundo.

“Volveremos dentro de un mes y medio. Es importante darles minutos para ver cómo están, que jueguen lo mejor posible. Los minutos que les dé no van a influir en cómo estén después del Mundial. No sé cómo volverán los futbolistas después de la Copa del Mundo. Ningún entrenador lo sabe”.

Además, el español negó que vaya a ir a Qatar para el Mundial y aseguró que preferirá quedarse en casa. Luego tendrán un día libre y quizás hagan alguna especia de pretemporada en Abu Dabi, acompañada de un amistoso.