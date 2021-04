Manchester City vs Borussia Dortmund: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Con la salida del argentino Kun Agüero programada para este verano y la negativa de Pep Guardiola a desembolsar grandes cantidades de dinero por un delantero, uno de los mejores 'nueves' del mundo, el noruego Erling Haaland, aparece en el camino del técnico español en la ida de los cuartos de final entre el Manchester City y el Borussia Dortmund.

MANCHESTER CITY VS BORUSSIA DORTMUND: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Manchester City vs Borussia Dortund se puede ver en ESPN Sur. En Estados Unidos transmite TUDN App, Galavision, TUDN.com, Paramount+, ZonaFutbol, Univision NOW y en México lo hace Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte.



Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

México: 1:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico)



Al Manchester City le restan cinco partidos para lograr su tan ansiada Copa de Europa. El primero de ellos este martes ante el Borussia Dortmund, un encuentro para el que su favoritismo es grande debido al contraste en el estado de forma de ambos conjuntos, aunque Haaland surge como gran amenaza en su condición de máximo artillero de la presente Liga de Campeones con diez tantos.



Los de Pep Guardiola cogieron velocidad de crucero en la Champions hace unos meses y no la han soltado. Desde el pasado 21 de noviembre solo perdieron un encuentro -contra el Manchester United- y tan solo han empatado tres más. Treinta triunfos han caído desde aquella fecha y los 'Sky Blues' comandan la tabla con el tiempo contado para que consigan su quinta Premier League desde que llegó la inversión árabe.



Además, han desarrollado una habilidad en defensa que les hace ser el equipo menos goleado en la Premier y llevar más de 700 minutos sin encajar en Europa. El City no recibe un gol en la Champions desde que se lo hizo el colombiano Luis Díaz en el primer partido de la fase de grupos.



Desde aquello, Ederson y Steffen siempre han mantenido la puerta a cero. Esa solidez defensiva la pondrá a prueba Haaland, uno de los jugadores a los que Guardiola ha descartado fichar para la temporada que viene, aludiendo a escasez económica, como sustituto de un Sergio Agüero que, en principio no tendrá un papel protagonista en el cruce.