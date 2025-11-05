Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 13:23
Manchester City vs Borussia Dortmund EN VIVO hora y canal para ver Champions
Se juega la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.
Manchester City recibe en su estadio al Borussia Dortmund por la cuarta fecha de la fase de liga de esta edición de la Champions League, ingleses y alemanes se volverán a ver las caras en un duelo que en los últimos años se ha repetido varias veces en la competición.
Los dirigidos por Guardiola llegan a este partido como novenos en la tabla con 7 puntos producto de dos victorias y un empate, mientras que el Dortmund llega octavo con los mismos puntos que el City.
Hora y canal para ver el partido
El partido se jugará hoy 5 de noviembre de 2025 a partir de las 3:00p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar a través de la señal en vivo de Disney+.
Fuente
Antena 2