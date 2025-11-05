Manchester City vs Borussia Dortmund EN VIVO hora y canal para ver Champions

Manchester City recibe en su estadio al Borussia Dortmund por la cuarta fecha de la fase de liga de esta edición de la Champions League, ingleses y alemanes se volverán a ver las caras en un duelo que en los últimos años se ha repetido varias veces en la competición.

Los dirigidos por Guardiola llegan a este partido como novenos en la tabla con 7 puntos producto de dos victorias y un empate, mientras que el Dortmund llega octavo con los mismos puntos que el City.