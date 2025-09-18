Manchester City vs Napoli EN VIVO, 18 de septiembre: hora y canal para ver Champions

Llegó la hora para el debut de Pep Guardiola en esta edición de la UEFA Champions League. El Manchester City tendrá encima un duro reto en el que deberá dar el golpe ante el Napoli, actual campeón de la Serie A de Italia. Los ciudadanos arrancaron de manera irregular la Premier League y no quieren dudar en la Liga de Campeones.

Con lo vivido el año pasado, Manchester City no puede empezar a ceder puntos en las primeras fechas de la UEFA Champions League. En la edición del 2024/25, perdieron unidades sobre la hora y quedaron relegados en los Play-Offs para clasificar a los octavos de final. Perdieron contra Real Madrid y se despidieron de manera prematura.

Por su parte, el Napoli afronta este regreso a la Champions League como el flamante campeón actual de la Serie A de Italia. En sus filas tendrá a Kevin De Bruyne que regresará al Etihad, estadio que fue su casa por varias temporadas. Además, una amenaza en el juego aéreo que el Manchester City ya ha sufrido como lo es Scott McTominay.

Para este choque en Inglaterra, los dos clubes vienen de ganar en sus respectivas ligas. Por los lados del Manchester City triunfaron ante el Manchester United en el clásico de la ciudad, mientras que el Napoli superó de visita a la Fiorentina. Un duelo atractivo en la primera jornada de la Liga de Campeones que antecede una gran edición en su segundo año con el formato actual.

MANCHESTER CITY VS NAPOLI POR LA PRIMERA FECHA DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO

Este jueves, la UEFA Champions League se vuelve a tomar el protagonismo en Europa. Manchester City recibirá la visita del Napoli en el Etihad. El partido se jugará a partir de las 2 de la tarde en horario de Colombia y se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.