Manchester City vs PSG: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Tras caer 2-1 frente al Manchester City, la vuelta de semifinales de Champions es el fin de un sueño o la final soñada para el PSG, mientras que el equipo inglés está a un paso de jugar por primera vez el partido por el título.

MANCHESTER CITY VS PSG: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VERLO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Manchester City vs PSG se puede ver en ESPN2, ESPN Sur, ESPN Play Sur. En Estados Unidos transmite SiriusXM FC, CBS Sports Network, Paramount+, TUDN App, TUDN USA, Univision, TUDN.com, TUDN Radio, Univision NOW, ZonaFutbol y En México lo hace Fox Sports 2 Cono Norte, ESPN Play Norte, Fanatiz Mexico, ESPN Norte, ESPN2 Norte, Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App. Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus llevan el juego por televisión en España.

España: 9:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

Noqueado en su feudo el miércoles pasado con latigazos de Kevin De Bruyne y Ryad Mahrez, el PSG quiere prolongar su sueño de conseguir su segunda final de Champions consecutiva, el 29 de mayo en Estambul.

Por eso, los parisinos aseguran haber hecho borrón de un revés que la prensa interpretó como una falta de preparación mental del equipo.

"Cuando nos clasificamos frente al Barça y el Bayern, se alabó nuestro estado de ánimo. La mentalidad es algo que se tiene o no se tiene", aseguró el entrenador argentino del PSG, Mauricio Pochettino.

Para el técnico los dos goles encajados fueron "accidentes", tras la "mejor" primer mitad del PSG desde que tomó las riendas del equipo en enero.

Sin embargo, seis días después del 1-2 en París, el PSG viajó a Mánchester con bajas y dudas: el mediocentro Idrissa Gueye está sancionado tras la tarjeta roja que vio en la ida y su hombre gol, Kylian Mbappé, tiene problemas en el gemelo derecho, aunque está en la convocatoria.

París cuenta, igualmente, con la vuelta de Mbappé para hacer su sueño realidad, ya que necesita al menos dos goles para acceder a la final.

La eliminación supondría un fuerte revés en el balance de la temporada del PSG, segundo en la Ligue 1 tres puntos por debajo de Lille (a falta de tres jornadas), y con un partido de semifinales de la Copa de Francia por jugar frente a Montpellier el 12 de mayo.

Enfrente, el Manchester City comparte la sensación de vivir una temporada única. "Todo el mundo sabe que vivimos algo especial", reconoció su entrenador, Pep Guardiola.