Manchester City vs Sporting Lisboa: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Manchester City tiene que pasar el trámite de recibir al Sporting de Portugal en el Etihad Stadium para cerrar el más que asegurado pase a cuartos de final después del 0-5 logrado en Lisboa.

MANCHESTER CITY VS SPORTING LISBOA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Colombia, el partido Manchester City vs Sporting Lisboa se puede ver en ESPN2, Star+. En el resto de Sudamérica ESPN Play Sur, ESPN Sur. En Estados Unidos lo puede ver por Paramount+, Galavision, TUDNxtra, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App. En México lo ve por ESPN Play Norte, ESPN2 Norte. En España por Movistar+, Movistar Liga de Campeones.



Argentina: 5:00 pm

Colombia: 3:00 Pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 Pm (pacífico)



El conjunto de Pep Guardiola, que viene de bailar al Manchester United en la Premier League por 4-1, tiene una gran ventaja en la eliminatoria, pero eso no será excusa para que el técnico español no se tome el encuentro como si de un 0-0 se tratara.



Si por algo se ha caracterizado el de Sampedor en los casi seis años que atesora en Manchester es por su intensidad en cualquier partido y competición. Vaya este 4-0 o sea el rival de Quinta división. Es por eso que quizás se pueda esperar alguna rotación respecto a lo visto ante el United, pero para nada una ristra de suplentes en el Etihad.



Jugadores como Fernandinho, Gabriel Jesús y Raheem Sterling, suplentes el fin de semana, pueden tener su oportunidad, mientras que jóvenes como el delantero Liam Delap pueden seguir sumando minutos en la mejor competición continental.



Será la quinta vez consecutiva que el City esté en cuartos de final de la Champions, casi pleno para Guardiola, que solo falló en la 2016/2017 cuando le expulsó el Mónaco de Kylian Mbappé.



El Sporting viaja a Manchester con una gesta por delante que se antoja poco probable: superar el 0-5 que le endosó el City en Lisboa, su mayor derrota en casa en las competiciones europeas. Más complicada aún si se tiene en cuenta que el City solo ha perdido en su estadio dos veces esta temporada: hace dos semanas contra el Tottenham Hotspur (2-3) y contra el Crystal Palace (0-2) en octubre.



Con la 'Champions' casi imposible, los "leones" están centrados en la Liga portuguesa, campeonato del que son los actuales campeones y donde luchan por alcanzar al líder Porto, al que tienen a seis puntos desde hace siete jornadas. El pasado fin de semana, el Sporting ganó por 2 a 0 al Arouca.



"Claro que este era el partido más importante, mucho más que el del City, porque sabemos que son mundos completamente diferentes", dijo el técnico de los verdiblancos, Rúben Amorim, tras el triunfo ante el Arouca.



Aun así, sus pupilos intentarán dar su mejor versión en el Etihad Stadium y llevarse al menos un buen resultado aunque no consigan el pase a cuartos de final.



Amorim tiene varias bajas entre los que suelen ocupar el once inicial, como las de los portugueses Pedro Goncalves y Joao Palhinha, que todavía se están recuperando de una mialgia y una lesión muscular, respectivamente.



Pero sí cuenta con su trío de españoles, Pablo Sarabia, Pedro Porro y Antonio Adán, y con el delantero Paulinho, uno de los principales goleadores del equipo.



También tiene la opción de apostar por el argelino Islam Slimani, que volvió en el mercado de invierno a Lisboa y ha dejado claro que quiere un hueco en el once titular: hizo los dos tantos al Arouca.



En la zaga estará el uruguayo Sebastián Coates, uno de los pilares defensivos del equipo.



Ante las bajas, convocó para el partido a varios jugadores del filial: los medios Essugo y Renato Veiga y el delantero Rodrigo Ribeiro.