Maradona: "Ojalá los napolitanos tuviéramos ahora un Messi"

Diego Maradona, entrenador del argentino Gimnasia y Esgrima e ídolo histórico en el Nápoles en los años ochenta, destacó este martes que "ojalá los napolitanos tuviéramos un Messi", en referencia al astro argentino del FC Barcelona, luego del empate 1-1 entre el equipo italiano y los catalanes por la Liga de Campeones.

Tras la victoria de Gimnasia sobre Sportivo Barracas (2-0) por la Copa Argentina, Maradona se refirió al paso de Lionel Messi con Barcelona por el San Paolo, donde Maradona se convirtió en un emblema napolitano.

Mire acá: Ospina habló del choque con Messi y elogió la caballerosidad del argentino

"Me hubiese gustado enfrentarlo en el San Paolo, cómo no. Pero él no vivió en el San Paolo lo que viví yo. Puede jugar tranquilamente allí, pero no va a poder hacer lo que hice yo, aclaremos eso. Pero ojalá los napolitanos tuviéramos un Messi", aseguró Maradona.

El entrenador de Gimnasia también se refirió al posible homenaje que podría recibir dentro de diez días en la Bombonera, cuando el 'Lobo' visite a Boca por la última fecha de la Superliga, aunque Maradona está distanciado notoriamente de los dirigentes xeneizes, incluido el astro Juan Román Riquelme, que asumió hace pocas semanas como dirigente auriazul.

"Yo respeto a la Bombonera, tengo mi palco allí, respeto mucho a la gente de Boca que me dio todo. Pero yo no necesito encuestas ni plaquetas (de reconocimiento). Hay mucha gente que pasa el Río de la Plata y no la conoce ni la familia. (Mario) Pergolini (vicepresidente de Boca) no sabe lo que es una pelota", dijo Maradona.

Puede ver: Ospina se ‘burla’ de Messi y Napoli le marca un golazo al Barcelona

El excapitán y entrenador de la selección argentina convirtió su regreso al fútbol en una gira de reconocimientos y ovaciones, con la excepción de Rosario Central, pero desde la dirigencia de Boca se aseguró primero que no se le iba a hacer ningún homenaje porque en las elecciones pasadas Maradona apoyó a otro candidato en lugar del elegido, Jorge Amor Ameal.

"Yo no voy a recibir ningún regalo en la Bombonera, yo voy a ir a la cancha de Boca como entrenador de Gimnasia. Después quiero volver al palco, que lo refaccioné, todo con fotos nuevas y otras que se quemaron solas. Ahí va a estar mi familia", agregó Maradona.