Mbappé hace póker y Arsenal es líder; resultados y posiciones, fecha 5 de Champions

PSG le pasó por encima a Tottenham; mientras que el Madrid sufrió en Grecia

Otro de los compromisos que llamaban la atención era el del último campeón, el PSG, enfrentando en el Parque de los Príncipes la visita del Tottenhan Hotspur, duelo donde el cuadro parisino mostró su fortaleza ofensiva ganando el partido con un marcador de 5-3.

En cuanto al duelo entre Real Madrid y Olympiacos, el equipo ‘merengue’ pasó más apuros de lo esperado y terminó ganando por 4-3 con un equipo griego buscando el empate en los minutos finales; mientras que el partido entre Atlético de Madrid y el Inter de Milán lo terminó ganando el equipo 'colchonero' por 2-1 con gol in extremis.

Por último, cabe destacar la nueva derrota del Liverpool, que en casa cayó vapuleado por 4-1 frente al PSV Eindhoven, duro golpe para el conjunto de Anfield que sufre su segunda caída en esta competencia.

Resultados del complemento de la fecha 5 en la Champions League:

Paphos 2-2 Mónaco

Copenhague 3-2 Kairat

Sporting CP 3-0 Brujas

Olympiacos 3-4 Real Madrid

Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán

PSG 5- 3 Tottenham

Arsenal 3-1 Bayern Múnich

Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta

Liverpool 1-4 PSV