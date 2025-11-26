Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 17:26
Mbappé hace póker y Arsenal es líder; resultados y posiciones, fecha 5 de Champions
El PSG también se impuso con abultada goleada sobre el Tottenham.
Este miércoles 26 de noviembre se llevaron a cabo los últimos partidos de la fecha 5 en la presente edición de la UEFA Champions League, donde grandes candidatos a pelear el título tuvieron acción, algunos obteniendo triunfos ajustados y otros dando un golpe de autoridad sobre la mesa.
Uno de los partidos más atractivos de la jornada era el protagonizado por Arsenal y Bayern Múnich, donde el equipo ‘Gunner’ se hizo fuerte en condición de local y venció por 3-1 al cuadro alemán, duelo de clubes que llegaban con puntaje perfecto a este compromiso.
PSG le pasó por encima a Tottenham; mientras que el Madrid sufrió en Grecia
Otro de los compromisos que llamaban la atención era el del último campeón, el PSG, enfrentando en el Parque de los Príncipes la visita del Tottenhan Hotspur, duelo donde el cuadro parisino mostró su fortaleza ofensiva ganando el partido con un marcador de 5-3.
En cuanto al duelo entre Real Madrid y Olympiacos, el equipo ‘merengue’ pasó más apuros de lo esperado y terminó ganando por 4-3 con un equipo griego buscando el empate en los minutos finales; mientras que el partido entre Atlético de Madrid y el Inter de Milán lo terminó ganando el equipo 'colchonero' por 2-1 con gol in extremis.
Por último, cabe destacar la nueva derrota del Liverpool, que en casa cayó vapuleado por 4-1 frente al PSV Eindhoven, duro golpe para el conjunto de Anfield que sufre su segunda caída en esta competencia.
Resultados del complemento de la fecha 5 en la Champions League:
Paphos 2-2 Mónaco
Copenhague 3-2 Kairat
Sporting CP 3-0 Brujas
Olympiacos 3-4 Real Madrid
Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán
PSG 5- 3 Tottenham
Arsenal 3-1 Bayern Múnich
Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta
Liverpool 1-4 PSV
Posiciones de la Champions tras la fecha 5:
|Pos.
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|PTS
|1
|
|FC Bayern München
|5
|4
|1
|0
|11
|13
|2
|
|Arsenal
|5
|4
|1
|0
|11
|13
|3
|
|Internazionale
|5
|4
|0
|1
|9
|12
|4
|
|Real Madrid
|5
|4
|0
|1
|8
|12
|5
|
|Paris Saint-Germain
|5
|3
|1
|1
|9
|10
|6
|
|Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|6
|10
|7
|
|Chelsea
|5
|3
|1
|1
|6
|10
|8
|
|Liverpool
|5
|3
|1
|1
|5
|10
|9
|
|Manchester City
|5
|3
|1
|1
|5
|10
|10
|
|Sporting CP
|5
|3
|1
|1
|5
|10
|11
|
|Newcastle United
|5
|3
|0
|2
|7
|9
|12
|
|Tottenham Hotspur
|5
|2
|3
|0
|5
|9
|13
|
|Atlético de Madrid
|5
|3
|0
|2
|2
|9
|14
|
|Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|1
|9
|15
|
|Bayer 04 Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|-2
|8
|16
|
|Atalanta
|5
|2
|2
|1
|-2
|8
|17
|
|Barcelona
|5
|2
|1
|2
|2
|7
|18
|
|Qarabag
|5
|2
|1
|2
|-1
|7
|19
|
|Napoli
|5
|2
|1
|2
|-3
|7
|20
|
|PSV
|5
|1
|3
|1
|2
|6
|21
|
|Marseille
|5
|2
|0
|3
|2
|6
|22
|
|Juventus
|5
|1
|3
|1
|0
|6
|23
|
|Monaco
|5
|1
|3
|1
|-2
|6
|24
|
|Pafos
|5
|1
|3
|1
|-3
|6
|25
|
|Union Saint-Gilloise
|5
|2
|0
|3
|-7
|6
|26
|
|Eintracht Frankfurt
|5
|1
|2
|2
|-4
|5
|27
|
|Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|-4
|4
|28
|
|Athletic Club
|5
|1
|1
|3
|-5
|4
|29
|
|FC København
|5
|1
|1
|3
|-7
|4
|30
|
|Benfica
|5
|1
|0
|4
|-4
|3
|31
|
|Slavia Prague
|5
|0
|3
|2
|-6
|3
|32
|
|Bodø/Glimt
|5
|0
|2
|3
|-4
|2
|33
|
|Olympiakos
|5
|0
|2
|3
|-9
|2
|34
|
|Villarreal
|5
|0
|1
|4
|-8
|1
|35
|
|Kairat
|5
|0
|1
|4
|-10
|1
|36
|
|Ajax
|5
|0
|0
|5
|-15
|0
