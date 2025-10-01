Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 07:03
Mbappé pone a temblar a Cristiano: Impresionantes números del francés en Champions
El delantero francés tiene un registro que pinta para récord en Champions League.
El Real Madrid sigue con paso firme en Champions, en el partido por la fecha 2 se impuso 5-0 frente a un limitado Kairat, luego de haber realizado el viaje más largo en la historia de la competición el equipo merengue sacó todo su poderío y se llevó la victoria con facilidad. El más destacado fue Mbappé quien sin lugar a dudas está liderando al equipo en todo sentido y ayer se marchó con un nuevo Hat Trick.
El delantero francés ex Mónaco y PSG está haciendo historia en la Champions, ya alcanzó los 60 goles y se acerca al top 5 de máximos goleadores históricos de la competición.
Necesitó menos partidos que Cristiano
Kylian Mbappé lleva ya varios años estando en las portadas del futbol mundial, el delantero de ya 26 años es uno de los mejores jugadores del mundo y su arranque de temporada está siendo descomunal. Con 15 goles entre equipo y selección ha sido junto a Harry Kane el jugador con mejor inicio goleador y hablando netamente de Champions lleva 5 goles en 2 partidos, de hecho los primeros 5 goles del Madrid en esta edición los convirtió el francés.
Con los 3 goles de ayer llegó a 60 en Champions y empató a Ruud Van Nistelrooy como el sexto jugador con más goles en la historia del torneo quedando a solo 11 de otra figura merengue, Raúl González Blanco, quien por muchos años fue el máximo goleador. Si bien todavía le faltan 81 goles para empatar a Cristiano como máximo goleador, los números del francés son algo de admirar, por ejemplo, el mismo portugués necesitó 98 partidos para llegar a los 60, Kylian lo hizo en 89.
🤯 Kylian Mbappé con 26 años acaba de igualar a Ruud Van Nistelrooy en la tabla histórica de goleadores de Champions League— Samuel Vargas (@SVargasOK) September 30, 2025
1⃣ 🇵🇹 Cristiano Ronaldo: 141.
2⃣ 🇦🇷 Lionel Messi: 129.
3⃣ 🇵🇱 Robert Lewandowski: 105.
4⃣ 🇫🇷 Karim Benzema: 90.
5⃣ 🇪🇸 Raúl González: 71.
6 🇫🇷 Kylian Mbappé:… pic.twitter.com/Qd6cA8OAWz
Con un Mbappé encendido esto se le viene al Madrid.
En la fecha de antes del parón FIFA el Madrid recibirá a un empoderado Villarreal en un partido que no será nada fácil, ya después del parón de selecciones enfrentará a Getafe para después regresar a la Champions y medirse de local frente a la Juve en un partido más difícil de lo que parece.
Se espera que Mbappé siga marcando el ritmo del equipo que ahora dirige Xabi Alonso y que con su poderío logre contagiar a sus compañeros como Vinicius o Bellingham quienes no viven su mejor momento.
Fuente
Antena 2