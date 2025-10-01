Mbappé pone a temblar a Cristiano: Impresionantes números del francés en Champions

El Real Madrid sigue con paso firme en Champions, en el partido por la fecha 2 se impuso 5-0 frente a un limitado Kairat, luego de haber realizado el viaje más largo en la historia de la competición el equipo merengue sacó todo su poderío y se llevó la victoria con facilidad. El más destacado fue Mbappé quien sin lugar a dudas está liderando al equipo en todo sentido y ayer se marchó con un nuevo Hat Trick.

El delantero francés ex Mónaco y PSG está haciendo historia en la Champions, ya alcanzó los 60 goles y se acerca al top 5 de máximos goleadores históricos de la competición.