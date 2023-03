Leo Messi considera que el Paris Saint Germain se encuentra en un momento positivo tras sus últimas victorias en liga para intentar dar la vuelta el miércoles a la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich.



"Llegamos bien y estamos capacitados para revertir la situación", aseguró el astro argentino en unas declaraciones a la televisión del club parisino.

El PSG viajó este lunes a Alemania debido a la jornada de huelgas que habrá el martes en Francia y Messi pronosticó que el encuentro de vuelta de octavos de final ante el Bayern será "un partido muy igualado, muy difícil, como fue el primero, que se decidió por pequeños detalles" a favor del conjunto alemán (0-1).



También reconoció que el Allianz Arena es un estadio "fuerte" en el que es difícil ganar como visitante, pero afirmó que van "con una ilusión muy grande de poder seguir camino en la 'Champions'". "Lo vamos a intentar", subrayó.



El capitán de la selección argentina campeona del mundo en Catar destacó que en su segunda temporada en el club parisino se siente mucho mejor que en la primera.



"El primer año me costó mucho la adaptación a París por diferentes motivos", admitió, pero señaló que ahora está "con mucha ilusión, muchas ganas, más acomodado al club y a la ciudad".

Además, el triunfo en el Mundial como capitán de Argentina y su reciente galardón del FIFA The Best, que recibió la pasada semana en París, han terminado de serenar su ánimo. "Me siento muy bien", aseguró.