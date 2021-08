El sorteo de la Champions League 2021/2022 se realizó en la ciudad de Estambul de Turquía. Allí se conoció la suerte de los equipos que clasificaron al sueño de esta nueva temporada.

El equipo del que más se tenía expectativa era el PSG, pues con su reciente incorporación como fue la de Lionel Messi se convertirá en un rival difícil de vencer, pues tendrá en el ataque a Neymar y posiblemente a Mbappé, si no es vendido al Real Madrid.

Champions League: ¿Cómo quedó conformado el grupo del PSG?

El PSG quedó situado en el grupo A donde compartirá con sus nuevos rivales: Manchester City, RB Leipzig y Brujas de Bélgica, donde juega el colombiano Éder Álvarez Balanta.

En principio se tenía mucha expectativa por cómo jugaría el cuadro parisino, pues con la llegada de Messi, el PSG no tendrá más excusas para no levantar la ‘orejona’ esta temporada. No obstante, este grupo se convierte en uno de los favoritos, teniendo en cuenta que se ha especulado que Cristiano Ronaldo abandonaría la Juventus para jugar esta temporada con el Manchester City.

Por lo pronto se espera lo que sucederá en los próximos días con la negociación entre City y Juventus, pues el manager de Cristiano, Jorge Méndes es el encargado de llevar a buen puerto las negociaciones y así poder ver un nuevo enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, en caso de que se dé el fichaje de CR7 al City, el cual es dirigido por el español Pep Guardiola.