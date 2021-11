Milan vs Porto: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En la fecha 4 de la Champions League, Milan recibe en San Siro al cuadro del colombiano, Luis Díaz, Oporto. El cuadro portugués necesita urgentemente una victoria que lo mantenga con vida para clasificar a los octavos de final del campeonato.

MILAN VS PORTO: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Milan vs Porto se puede ver en ESPN Andina, Star+. En Estados Unidos transmite Univision NOW, TUDN App, Paramount+, Galavision, TUDN.com, TUDNxtra y En México lo hace Cinemax, HBO Max. Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2 llevan el juego por televisión en España.



España: 6:45 pm

Colombia: 12:45 pm

Argentina: 2:45 pm

México: 12:45 pm

Estados Unidos: 1:45 pm (este), 11:45 am (pacífico)

En la previa del partido, el referente del Milan, Zlatan Ibrahimovic dejó un mensaje que se pudo tomar como una indirecta a Lucho Díaz de quien se dice podría llegar al elenco italiano: “No soy el mejor. No puedes sorprenderte cuando sabes que eres el mejor. Respecto a mi retiro no tengo nadad que demostrar, no quiero arrepentirme cuando me retire. Continuaré hasta que me echen”.

Hay que recordar que Porto se encuentra en la tercera casilla con cuatro unidades, mientras que Milan en la última posición sin ningún punto.