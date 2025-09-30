Mourinho se sinceró tras el autogol de Richard Ríos: esto dijo

Nuevo partido de la UEFA Champions League para el Benfica de Richard Ríos ante un Chelsea que quería respetar la casa y darle otro golpe a José Mourinho en su regreso al Stamford Bridge. Aunque los portugueses ofrecieron un gran partido, durante los 90 minutos no pudieron quedarse con la victoria que apaciguaría la caída en Portugal contra el Qarabag.

Infortunadamente, Richard Ríos, que no pasa su mejor momento desde su llegada a Portugal con críticas fecha tras fecha, incidió directamente en el marcador con un gol en contra sobre los 18 minutos de la primera parte. Más allá de la anotación, el Chelsea no atacó y con ese tanto se llevó los tres puntos aguantando.

Benfica tampoco pudo reponerse al gol en contra de Richard Ríos. Aunque tuvieron oportunidades para poder igualar el compromiso, los lusos se despidieron de la segunda fecha de la Champions League sin nada y José Mourinho reaccionó en la zona mixta al único tanto, que representó un nuevo infortunio del ex Palmeiras.

“ES FRUSTRANTE”; JOSÉ MOURINHO SOBRE EL AUTOGOL

Una vez terminó el partido, el análisis de José Mourinho sobre el autogol no iba a dar espera. Sin embargo, el entrenador portugués no quiso culpabilizar al mediocampista colombiano y se quedó con los aspectos buenos durante los 90 minutos.

Por su parte, Richard Ríos no fue el tema de conversación de José Mourinho en sus declaraciones para A Bola. El colombiano no pudo completar el juego actuando en 78 minutos y sustituido con una amarilla, otro de los aspectos que le han criticado por su forma agresiva de intentar recuperar pelotas.

José Mourinho afirmó que, “es un gol frustrante, ya que el equipo estuvo perfecto en la cobertura y el juego zonal. Dos jugadores interpretaron el mismo movimiento. Dedic estuvo muy metido en el partido. El equipo no tuvo problemas. Y la dinámica del Chelsea es complicada. Los chicos jugaron bien".

Escudó al colombiano y se quedó con lo positivo. Además, admitió que esta derrota no dio tan duro como la de Qarabag cuando ganaban por diferencia de dos goles y terminaron cayendo con una remontada de 2-3. “Aunque no sea un buen resultado, si hay una buena actuación... Una derrota sigue siendo una derrota. Pero contra el Qarabag, no querían salir de casa al día siguiente, y si mañana quieren ir a cenar a la Avenida da Liberdade, ningún aficionado del Benfica los insultará”.

EL PRÓXIMO RETO DEL BENFICA DE RICHARD RÍOS EN LA CHAMPIONS LEAGUE

Después de este duro partido ante el Chelsea, el Benfica tendrá que pasar la página, centrarse en la Primeira Liga para acercarse a la cima que mantiene el Porto. Justamente, su próximo partido del rentado local será ante los dragones con la necesidad de dar el golpe y acercarse a la línea de sus clásicos rivales.

En la Champions, el próximo reto para Richard Ríos y para el Benfica será nada más ni nada menos que en Inglaterra contra el Newcastle el 21 de octubre. Los lisboetas tendrán que sumar sus primeros tres puntos en la competencia internacional o si no, quedarían muy comprometidos con la clasificación para los octavos de final.

Habrá que esperar qué decisión toma José Mourinho con Richard Ríos que no la pasa bien, no solo por el autogol, sino por las críticas recurrentes partido a partido. El colombiano deberá levantar su nivel para mantener la titularidad, y para responder a los millones que pagó el Benfica.