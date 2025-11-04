Napoli vs Frankfurt EN VIVO hora y canal para ver Champions League

Napoli afronta el choque con cierto ánimo de fortaleza en su estadio, ya que ha perdido solo uno de sus últimos 18 partidos en casa en la Champions League, ganaron 11 y empataron seis. Además, el equipo ha tenido buenos resultados frente a clubes alemanes, sin haber perdido en sus últimos cinco partidos ante equipos de Alemania con 4 victorias y 1 empate. Pese a esto, sus resultados en la fase de grupos no han sido completamente sólidos, tras sufrir una derrota contundente de 6-2 ante el PSV Eindhoven.

Eintracht Frankfurt se presenta al partido habiendo demostrado una gran capacidad ofensiva en la Champions League, como cuando aplastaron por 5-1 al Galatasaray en su estreno. Sin embargo, también cargan con una fragilidad defensiva significativa, conceden en promedio 2 goles por partido en la Bundesliga esta temporada, lo que indica que mantener la puerta a cero no es su fuerte. Además, afrontan el reto adicional de jugar sin su hinchada visitante, ya que las autoridades italianas denegaron la entrada de sus seguidores para este partido.