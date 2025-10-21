Cargando contenido

Newcastle vs Benfica, Champions League
Newcastle vs Benfica, Champions League
Antena 2
Champions League
Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 13:49

Newcastle vs Benfica EN VIVO 21 de octubre: hora y canal para ver la Champions

Se disputa una nueva fecha de la Champions League.

Benfica visita en la jornada de este martes a Newcastle para disputar una fecha más de la Champions League en el estadio St. James' Park.

Se espera protagonismo del colombiano Richard Ríos, quien es titular para esta oportunidad.

Siga Newcastle vs Benfica EN VIVO 21 de octubre: hora y canal para ver la Champions

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Benfica

Benfica

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Champions League

Champions League

Imagen
Newcastle

Newcastle

Cargando más contenidos

Fin del contenido