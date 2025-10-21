Benfica visita en la jornada de este martes a Newcastle para disputar una fecha más de la Champions League en el estadio St. James' Park.

Se espera protagonismo del colombiano Richard Ríos, quien es titular para esta oportunidad.

Siga Newcastle vs Benfica EN VIVO 21 de octubre: hora y canal para ver la Champions

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00