Neymar es el mejor jugador de la semana de la Champions League

El brasileño Neymar Júnior, delantero del PSG, ha sido elegido mejor jugador de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Neymar fue el gran protagonista del encuentro ante el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes, en el que pese a no marcar brilló con luz propia y fue clave para que el conjunto francés se tomara la revancha de la última final de Lisboa y accediera a las semifinales.

El brasileño, que ya fue declarado mejor jugador de la sexta jornada de la fase de grupos, ha superado en la elección al estadounidense Christian Pulisic (Chelsea), al germano Ilkay Gundogan (Manchester City) y al brasileño Casemiro (Real Madrid).



El equipo de la semana 'Fantasy game' está integrado por Allison Becker (Liverpool), Nacho Fernández (Real Madrid), Chancel Mbemba (Oporto), Jérôme Boateng (Bayern), Lucas Hernández (Bayern), David Alaba (Bayern), Riyad Mahrez (Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jorginho (Chelsea), Phil Foden (Manchester City) y Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern).

El delantero brasileño Neymar dijo desde París, al término del encuentro entre el PSG y el Bayern Múnich por los cuartos de final de la Liga de Campeones, que en el conjunto francés se siente como "en casa".



"Ya no es un asunto (su marcha o continuidad en el París Saint-Germain). Es que es obvio que me siento a gusto y me siento en casa aquí en el PSG. Estoy más feliz que antes", dijo la estrella de la Canarinha en declaraciones a la cadena TNT Sports Brasil.



En las últimas semanas han crecido los rumores sobre la posibilidad de un retorno del futbolista al Barcelona, donde militó entre 2013 y 2017, cuando decidió cambiar de aires y poner rumbo al PSG, en un traspaso que alcanzó los 222 millones de euros.