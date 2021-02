Neymar explota tras conocer que se perderá la ida de octavos ante Barcelona

"La tristeza es grande, el dolor inmenso y el llanto constante", afirmó este jueves Neymar tras conocer que estará un mes fuera de los campos por una lesión causada por la entrada de un rival, y cargó contra la dureza del fútbol francés y las críticas que recibe: "No sé cuanto tiempo voy a aguantar".



"Me entristece tener que escuchar a un jugador, a un entrenador, a un comentarista decir 'que le golpeen', 'se tira', 'llorón', 'niñato', 'mimado',...", escribió la estrella del París Saint-Germain en la red social Instagram.

Neymar, que abandonó el campo del Caen en el minuto 60, tras recibir una dura entrada, sufre una lesión muscular que le tendrá un mes de baja, lo que le impedirá al menos jugar la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona el próximo martes.



"Una vez más tendré que estar una temporada sin poder hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol", señaló.



Visiblemente molesto con la dureza que los rivales emplean contra él, el brasileño aseguró que su único deseo es "ser feliz jugando al fútbol".



Pero reconoció que se está planteando su estilo. "A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y acabo siendo golpeado constantemente. No sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo", comentó.



Tras el partido, el técnico del Caen, Pascal Dupraz, dijo sobre la eliminación de su equipo de la Segunda División en la Copa después de que, en su opinión, el árbitro no pitara un penalti cometido por el PSG: "No voy a llorar, le dejo eso a Neymar".

Es la tercera vez que el brasileño, el jugador más caro de todos los tiempos, se pierde por lesión una cita importante de Liga de Campeones desde que en 2017 fichó por el PSG procedente del Barcelona, tras el pago de 222 millones de euros.



En 2018 no pudo disputar la vuelta de los octavos de final contra el Real Madrid y al año siguiente también se perdió esa misma eliminatoria frente al Manchester United. En ambos casos, el PSG fue eliminado.



Tanto el jugador como su entorno, en concreto su padre, se han quejado en múltiples ocasiones de la dureza con la que le tratan los rivales y de la falta de protección del cuerpo arbitral contra ese tipo de entradas.