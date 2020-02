Neymar, otra vez en problemas por extraña lesión que lo dejaría fuera de Champions

La presencia de Neymar en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que el París Saint-Germain jugará el próximo martes ante el Borussia Dortmund no está "garantizada al 100 %", según su entrenador, Thomas Tuchel, lo que ha provocado una gran inquietud en la capital francesa.



El jugador sufre una lesión intercostal que se hizo en el partido liguero contra el Montpellier del pasado día 1, problema que no le impidió acabar el partido hasta el final.



Desde entonces, tanto el club como el entorno del jugador aseguraron que la lesión no tenía gravedad e, incluso, se especuló con que fuera una excusa para darle reposo y celebrar su fiesta de cumpleaños tres días más tarde.

Hasta que Tuchel dio la voz de alarma tras la victoria de anoche de su equipo contra el Dijon en cuartos de final de la Copa de Francia (1-6).



"Tenemos que hablar, pero no puedo garantizar al 100 % que vaya a jugar en Dortmund. El riesgo va a disminuir día a día", dijo el entrenador.



Una declaración que ha levantado todas las alarmas a seis días del retorno del PSG en Liga de Campeones, ante la posibilidad de que el jugador más caro de la historia se pierda por tercera vez consecutiva un duelo clave desde que llegó a Francia.



Tuchel dejó entrever que el jugador solo saltará al césped si está al cien por ciento, porque "no se puede jugar con la salud de los futbolistas".



El entorno de Neymar, por su parte, señaló al diario "L'Équipe" que el dolor intercostal que sufre el atacante genera "una pequeña duda" sobre su presencia en Alemania, pero que son "optimistas".



En cualquier caso, como casi todo lo que rodea a la estrella brasileña, el misterio ha generado una enorme preocupación.



La lesión que anunció el club en su comunicado oficial suele tener un periodo de curación de unos 8 días. Neymar lleva once apartado de los terrenos de juego y serán 17 si finalmente no juega en Dortmund.



El PSG jugará el próximo sábado un partido de liga en Amiens, en el que todo apunta a que Tuchel rotará su efectivo.



El fantasma de no poder contar con su estrella, que acaba de cumplir los 28 años, puede tener un enorme efecto psicológico en un club obsesionado con la Liga de Campeones.

Neymar, que llegó procedente de Barcelona en el verano de 2017 tras el pago de su cláusula de rescisión de 222 millones de euros, se ha perdido los tres últimos duelos a eliminación directa del PSG, que en cada ocasión fue eliminado en esa ronda.



En 2018 fue contra el Real Madrid. El brasileño disputó la ida (3-1 a favor de los españoles) pero se lesionó once días más tarde y no pudo jugar el 7 de marzo la vuelta y el equipo quedó apeado de la competición.



En la temporada siguiente, Neymar recayó el 23 de enero de la lesión en el quinto metatarsiano, lo que le impedirá jugar los dos duelos de octavos contra el Manchester United.



En la ida, sin el brasileño, los franceses ganaron 0-2 en Old Trafford, pero en el Parque de los Príncipes cae 1-3, con un gol de penalti señalado por el VAR en el descuento, que dejaba fuera a los franceses por tercera temporada consecutiva.



Tras el culebrón del pasado verano, cuando hizo saber su intención de regresar al Barcelona, que finalmente no pudo satisfacer las exigencias económicas del PSG, Neymar estaba siendo el jugador más decisivo de su club, con 14 goles y seis asistencias.