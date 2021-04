Neymar rompió el silencio: su versión sobre Barcelona y el futuro en PSG

El delantero brasileño Neymar dijo desde París, al término del encuentro entre el PSG y el Bayern Múnich por los cuartos de final de la Liga de Campeones, que en el conjunto francés se siente como "en casa".



"Ya no es un asunto (su marcha o continuidad en el París Saint-Germain). Es que es obvio que me siento a gusto y me siento en casa aquí en el PSG. Estoy más feliz que antes", dijo la estrella de la Canarinha en declaraciones a la cadena TNT Sports Brasil.

Lea también: Fredy Guarín y Millonarios: la razón por la que no continuaría en el equipo



En las últimas semanas han crecido los rumores sobre la posibilidad de un retorno del futbolista al Barcelona, donde militó entre 2013 y 2017, cuando decidió cambiar de aires y poner rumbo al PSG, en un traspaso que alcanzó los 222 millones de euros.



La estrella brasileña mandó de esta forma señales de una posible renovación de contrato con el club francés, que ha vuelto a clasificarse a las semifinales de la Champions League después de eliminar en cuartos al Bayern Múnich, su verdugo en la final de la pasada edición.

De interés: Todos los equipos de la Liga Betplay serán vacunados: así es el plan de Conmebol



Neymar cuajó en la víspera una excelente actuación en el Parque de los Príncipes pese al triunfo por 0-1 del conjunto alemán, que fue insuficiente para remontar el 2-3 que consiguió el PSG en el encuentro de ida.



En las semifinales, el PSG se enfrentará al vencedor entre el Manchester City y el Borussia Dortmund.