"No fuimos lo suficientemente buenos": Guardiola lamentó la eliminación de Champions

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, afirmó este miércoles, tras caer eliminado ante el Real Madrid en la semifinal de la Liga de Campeones, que "el fútbol es un juego imprevisible, es así, hay que aceptarlo".

"Estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Pero al final no pudimos conseguirlo", indicó el técnico español, quien explicó el desarrollo del partido: "Es simple. En la primera parte no tuvimos juego, no fuimos lo suficientemente buenos. Pero no sufrimos mucho. Después de marcar el gol fuimos mejores. Encontramos el ritmo y nuestro juego y los jugadores se sintieron cómodos".

"No es que en los últimos 10 minutos ataquen y ataquen y tú sufras", continuó, "eso no ocurrió. Ellos pusieron muchos jugadores en el área, con Militao, Rodrygo, Vinicius, Benzema y pusieron centros y marcaron dos goles. Felicitarles a ellos y al Liverpool y que sea una buena final", así como apuntó que "en la prórroga hubo muchas interrupciones y costó entrar en juego".

Guardiola, quien indicó que no sabe si es su eliminación más dura, admitió que no jugaron su mejor encuentro, "pero es normal, una semifinal, los jugadores sienten la presión y el deseo de hacerlo bien. Ahora tenemos que procesarlo y volver, con nuestra gente en casa y los últimos cuatro partidos que tenemos".