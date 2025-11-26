Olympiacos vs Real Madrid EN VIVO, 26 de noviembre: hora y canal Champions

Desde que el Real Madrid ganó el primero de noviembre 4-0 frente al Valencia por la Liga de España, las cosas no han vuelto a salir bien. Se estrelló en la Champions League frente al Liverpool en Anfield perdiendo por la mínima diferencia, igualó frente al Rayo Vallecano sin goles, y empató a dos tantos con el Elche.

Vea también: Néiser pisó fuerte en Brasil: llegó tirando una indirecta a Millonarios

Todo esto suma en un mes complejo en los resultados y que también ha complicado el liderato en la Liga de España y la clasificación directa en la Champions League. Además, el club parece una enfermería con las bajas de Franco Mastantuono, Eder Militao, Thibaut Corutois, David Alaba y Antonio Rüdiger que deben recuperarse y Dean Huijsen que se cayó a última hora.

Olympiacos no será un rival sencillo, y mucho menos en Grecia donde se hacen más fuertes junto con la afición helénica. De hecho, en la Superliga griega, el conjunto del Pireo está en la primera casilla con 28 unidades, dos más que el PAOK Salónica.

En la Champions es donde están en deuda en la casilla 32 casi tocando el fondo de la tabla. Suman apenas dos puntos producto de dos empates y no han podido sumar de a tres en esta campaña.

Le puede interesar: Atlético Nacional define el futuro de tres joyas; piden minutos

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER OLYMPIACOS VS REAL MADRID ESTE MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE POR LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

El partido entre el Olympiacos vs Real Madrid por la fecha 5 de la UEFA Champions League del miércoles 26 de noviembre se podrá ver a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia. El juego contará con la señal de ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL OLYMPIACOS VS REAL MADRID

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 P.M.

México: 2:00 P.M.

Lea también: Colombia perdería liderato en Liga de Naciones: hay nueva obligación

Bolivia y Venezuela: 4:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 P.M.