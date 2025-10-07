Paris FC vs OH Leuven EN VIVO hora y canal para ver champions femenina

Paris FC llega al encuentro con una buena dosis de confianza tras consagrarse campeón de la Coupe de France Féminine 2025 al vencer en penales al PSG, lo que les dio un título relevante y un impulso anímico notable. En la liga francesa (Arkema Première Ligue), han demostrado ser competitivas, buscando consolidarse como una alternativa real ante los grandes clubes tradicionales. El reto para ellas será mantener la intensidad ofensiva y la solidez defensiva que les han permitido lograr buenos resultados recientes, especialmente en casa, si desean imponerse ante un rival europeo que viene en ascenso.

OH Leuven, por su parte, llega a este duelo tras una temporada destacada en la Liga Belga Femenina, donde se coronaron campeonas obteniendo el primer lugar en la Belgian Women’s Super League. En lo que va de la temporada 2025-2026 han mantenido un rendimiento fuerte, con buenos números en ataque y relativamente poca vulnerabilidad defensiva. Además, su reciente paso a la fase de grupos de la Champions League marca otro hito para el club, lo que les da experiencia europea fresca y motivación adicional para competir al más alto nivel.