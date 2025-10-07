Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 09:55
Paris FC vs OH Leuven EN VIVO hora y canal para ver champions femenina
Arranca la Champions League femenina y el Paris FC recibe al OH Leuven.
Empieza una nueva edición de la Champions League femenina, tras la victoria del Arsenal la temporada anterior, llega una nueva oportunidad para todos los equipos que quieren hacerse con el trofeo. Para esta primera fecha de la fase de liga el Paris FC recibe al OH Leuven en lo que promete ser un partido emocionante pero en el que las parisinas parten como favoritas.
Paris FC llega al encuentro con una buena dosis de confianza tras consagrarse campeón de la Coupe de France Féminine 2025 al vencer en penales al PSG, lo que les dio un título relevante y un impulso anímico notable. En la liga francesa (Arkema Première Ligue), han demostrado ser competitivas, buscando consolidarse como una alternativa real ante los grandes clubes tradicionales. El reto para ellas será mantener la intensidad ofensiva y la solidez defensiva que les han permitido lograr buenos resultados recientes, especialmente en casa, si desean imponerse ante un rival europeo que viene en ascenso.
OH Leuven, por su parte, llega a este duelo tras una temporada destacada en la Liga Belga Femenina, donde se coronaron campeonas obteniendo el primer lugar en la Belgian Women’s Super League. En lo que va de la temporada 2025-2026 han mantenido un rendimiento fuerte, con buenos números en ataque y relativamente poca vulnerabilidad defensiva. Además, su reciente paso a la fase de grupos de la Champions League marca otro hito para el club, lo que les da experiencia europea fresca y motivación adicional para competir al más alto nivel.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre francesas y belgas se jugará hoy 7 de octubre de 2025 a partir de las 2:00p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de Disney+ Premium
COL, ECU, PER: 2:00p.m.
ARG, URU, CHI: 4:00p.m.
