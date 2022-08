La UEFA Champions League tuvo su sorteo de la fase de grupos y ya espera por definir lo que será una primera etapa llena de duelos para 'alquilar balcón'.

Aunque a priori todo apunta a que los partidos estelares estarán en el Grupo C con el cruce entre Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán, hay otros enfrentamientos que llamarán la atención.

Por el lado del Grupo H estará el cruce entre PSG y Juventus. Un partido en el que Di María, Cuadrado y compañía se medirán al tridente de lujo conformado por Messi, Neymar y Mbappé.

Entre los duelos de jugadores que enfrentaran a sus antiguos equipos hay otro juego que se roba las miradas. El Borussia Dortmund tendrá que jugar con Manchester City en el regreso de Haaland al Signal Iduna Park.

Otro de los partidos que promete bastante es el Chelsea vs Milán de la zona E. Los 'rossoneri' regresan a la Copa de Europa con la idea de reivindicar sus años de gloria, mientras que los de Stanford Bridge se han vuelto un cuadro con presencia en las instancias finales en los últimos años.

Partidazos: Los grandes duelos de la fase de grupos de la Champions League

Grupo A: Liverpool vs Napoli

Grupo B: Porto vs Atlético de Madrid

Grupo C: Bayern vs FC Barcelona, Bayern vs Inter; FC Barcelona vs Inter

Grupo D: Eintracht Frankfurt vs Tottenham

Grupo E: Milan vs Chelsea

Grupo G: Manchester City vs Borussia Dortmund

Grupo H: Juventus vs PSG