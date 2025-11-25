Perdió Barcelona y City; resultados y posiciones en fecha 5 de Champions

Este martes 25 de noviembre se llevaron a cabo un total de 9 partidos en la primera fase de la UEFA Champions League 2025-2026, duelos correspondientes a la fecha 5 del certamen que ha dejado varias sorpresas en algunos resultados.

A primera hora se presentaban dos partidos, donde el Benfica dirigido por José Mourinho y donde milita el colombiano Richard Ríos, obtuvo su primer triunfo esta competencia tras vencer en condición de visitante por 2-0 al Ajax, conjunto neerlandés que está en el fondo de la tabla sin sumar todavía ningún punto.

Por otro lado, el Galatasaray de Turquía del defensor Davinson Sánchez, sufrió una sorpresiva derrota en casa por 1-0 frente al conjunto belga del Union Saint-Gilloise, segunda victoria para este equipo que se pone en la pelea por entrar a puestos de ‘playoffs’.

Lea también: Escándalo en Uruguay: jugadores pedirían la salida de Bielsa antes del Mundial