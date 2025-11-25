Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 18:37
Perdió Barcelona y City; resultados y posiciones en fecha 5 de Champions
Se jugaron varios partidos de la fecha 5 en el prestigioso certamen continental.
Este martes 25 de noviembre se llevaron a cabo un total de 9 partidos en la primera fase de la UEFA Champions League 2025-2026, duelos correspondientes a la fecha 5 del certamen que ha dejado varias sorpresas en algunos resultados.
A primera hora se presentaban dos partidos, donde el Benfica dirigido por José Mourinho y donde milita el colombiano Richard Ríos, obtuvo su primer triunfo esta competencia tras vencer en condición de visitante por 2-0 al Ajax, conjunto neerlandés que está en el fondo de la tabla sin sumar todavía ningún punto.
Por otro lado, el Galatasaray de Turquía del defensor Davinson Sánchez, sufrió una sorpresiva derrota en casa por 1-0 frente al conjunto belga del Union Saint-Gilloise, segunda victoria para este equipo que se pone en la pelea por entrar a puestos de ‘playoffs’.
Resultados de la fecha 5 en la UEFA Champions League:
Uno de los partidos más atractivos de esta jornada fue protagonizado por el Barcelona y el Chelsea, duelo donde el equipo londinense se mostró más fuerte, mejor compactado y manejando los ritmos del compromiso (aprovechando bien la expulsión de Araujo al minuto 44 del partido), tanto que le bastó para una goleada 3-0 en el estadio Stamford Bridge.
Por otro lado, el Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland enfrentaba la visita del Bayer Leverkusen, duelo donde el conjunto alemán dio el batacazo y venció por 2-0, provocando así la primera derrota del cuadro celeste en esta edición de la Champions, que tuvo este martes los siguientes resultados:
Ajax 0-2 Benfica
Galatasaray 0-1 Union Saint-Gilloise
F.K. Bodø/Glimt 2-3 Juventus
Napoli 2-0 FK Qarabağ
Marsella 2-1 Newcastle
Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
Chelsea 3-0 Barcelona
Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen
Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
Posiciones de la Champions tras algunos juegos de la fecha 5:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|PTS
|1
|
|FC Bayern München
|4
|4
|0
|0
|11
|12
|2
|
|Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11
|12
|3
|
|Internazionale
|4
|4
|0
|0
|10
|12
|4
|
|Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|6
|10
|5
|
|Chelsea
|5
|3
|1
|1
|6
|10
|6
|
|Manchester City
|5
|3
|1
|1
|5
|10
|7
|
|Paris Saint-Germain
|4
|3
|0
|1
|9
|9
|8
|
|Newcastle United
|5
|3
|0
|2
|7
|9
|9
|
|Real Madrid
|4
|3
|0
|1
|6
|9
|10
|
|Liverpool
|4
|3
|0
|1
|5
|9
|11
|
|Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|1
|9
|12
|
|Tottenham Hotspur
|4
|2
|2
|0
|5
|8
|13
|
|Bayer 04 Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|-2
|8
|14
|
|Sporting CP
|4
|2
|1
|1
|3
|7
|15
|
|Barcelona
|5
|2
|1
|2
|2
|7
|16
|
|Qarabag
|5
|2
|1
|2
|-1
|7
|17
|
|Atalanta
|4
|2
|1
|1
|-2
|7
|18
|
|Napoli
|5
|2
|1
|2
|-3
|7
|19
|
|Marseille
|5
|2
|0
|3
|2
|6
|20
|
|Atlético de Madrid
|4
|2
|0
|2
|1
|6
|21
|
|Juventus
|5
|1
|3
|1
|0
|6
|22
|
|Union Saint-Gilloise
|5
|2
|0
|3
|-7
|6
|23
|
|PSV
|4
|1
|2
|1
|2
|5
|24
|
|Monaco
|4
|1
|2
|1
|-2
|5
|25
|
|Pafos
|4
|1
|2
|1
|-3
|5
|26
|
|Club Brugge
|4
|1
|1
|2
|-2
|4
|27
|
|Eintracht Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|-4
|4
|28
|
|Athletic Club
|5
|1
|1
|3
|-5
|4
|29
|
|Benfica
|5
|1
|0
|4
|-4
|3
|30
|
|Slavia Prague
|5
|0
|3
|2
|-6
|3
|31
|
|Bodø/Glimt
|5
|0
|2
|3
|-4
|2
|32
|
|Olympiakos
|4
|0
|2
|2
|-7
|2
|33
|
|FC København
|4
|0
|1
|3
|-8
|1
|34
|
|Villarreal
|5
|0
|1
|4
|-8
|1
|35
|
|Kairat
|4
|0
|1
|3
|-9
|1
|36
|
|Ajax
|5
|0
|0
|5
|-15
|0
Fuente
Antena 2