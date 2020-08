Polémico video de Neymar retando a Maluma por su exnovia y la canción "Hawai"

Maluma sorprendió a todos sus seguidores esta madrugada luego de que su cuenta de Instagram desapareciera. ¿Por qué Maluma cerró su cuenta de Instagram? Es la pregunta que se hacen sus fanáticos.

Pues este hecho generó que se convirtiera en tendencia y muchos usuarios en redes sociales comenzaran a especular sobre las razones, atribuyéndolo a un video que se hizo viral en el que Neymar aparece celebrando junto a sus compañeros de PSG a ritmo de Hawai, la canción del cantante colombiano.

En el video aparecen varios jugadores del PSG celebrando su paso a la final de Champions League tras golear al Leipzig, sentados en una mesa y cantando la canción de Maluma, en la que Neymar no oculta su felicidad mientras alza los brazos para interpretarla.

La burla nace en que hace unas semanas cuando Maluma lanzó la canción, los seguidores aseguraron que se trató de una dedicatoria a su ex Natalia Barulich por su actual relación con el futbolista brasileño.

Sin embargo, sobre ello no se pronunció el artista colombiano. Pero hoy en redes sociales le recuerdan su exitosa canción y señalan que por ello cerró su cuenta de Instagram.

Cuando me entero que maluma le dedico hawai a su ex y que ahora su ex está con neymar y que neymar salio cantando esta canción en una historia y por eso maluma cerro Instagram pic.twitter.com/aEhiKUHs9T