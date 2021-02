Porto vs Juventus: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Ídolo de Portugal, Cristiano Ronaldo vuelve con la Juventus a su país natal para desafiar a los "Dragones" del FC Oporto, en la ida de octavos de final de Liga de Campeones.

PORTO VS JUVENTUS: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ARGENTINA, COLOMBIA, MÉXICO

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Porto vs Juventus se puede ver en ESPN Play Sur, ESPN2 Sur. En Estados Unidos transmite TUDN.com, TUDN USA, UniMás, TUDNxtra, ZonaFutbol, CBS All Access, TUDN App, Univision NOW y En México lo hace Fox Sports Cono Norte, Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App.



Italia: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

A sus 36 años, Cristiano Ronaldo disputará su primer partido con la camiseta de la Juventus frente a un equipo de su país. En su última visita en Champions al estadio del Dragon, en abril de 2009, 'CR7' había ofrecido la clasificación a semifinales al Manchester United.

La estrella de la selección lusa se va a reencontrar con un FC Oporto que no pasa su mejor momento. El equipo dirigido por Sergio Conceicao lleva cuatro empates consecutivos, el último este pasado fin de semana contra Boavista (2-2), que ganaba por 2-0 en el descanso.

La Juventus no ha ganado tampoco sus dos últimos partidos, pero la derrota (1-0) el sábado en Nápoles, se debió más al talento y eficacia de su rival, que a un mal partido de los turineses.

El equipo italiano confía en el portugués en este partido. Cristiano Ronaldo, máximo goleador y que tiene también el mayor número de asistencias de la historia en Champions, lleva ya cuatro tantos esta temporada en la competición reina.