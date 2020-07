Posibilidad de final española: confirmadas las llaves de la Champions

El Barcelona, que todavía debe jugar la vuelta de octavos de Champions ante Nápoles tras empatar 1-1 en Italia, se podría enfrentar en cuartos al Bayern Múnich (victoria 3-0 en la ida ante Chelsea), mientras que el Real Madrid podría citarse con la Juventus, tras el sorteo de este viernes.

Los blancos viajarán a Manchester para intentar remontar el 2-1 que logró el City en el Santiago Bernabéu. La Juventus, por su parte, también debe dar la vuelta a un resultado desfavorable, el 1-0 que logró en Francia el Lyon.

La UEFA celebró este viernes en Nyon el sorteo de la inédita 'Final 8' de la Champions, un formato a partido único que se disputará en Lisboa (12-23 agosto), como forma de cerrar una temporada 2019-20 marcada por el parón de varios meses por la pandemia de coronavirus.

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌



Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K